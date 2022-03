Favorit už nie je, Oscary sa dramaticky zamotali

Akadémia už stihla pobúriť verejnosť aj hercov.

BRATISLAVA. Je to už po 94. raz, čo sa v Los Angeles odovzdávajú Oscary. Tento rok je papierovo najväčším favoritom film Jane Campion Sila psa. Má dvanásť nominácií.

Silne pôsobí aj sci-fi Duna, pravdepodobne však bude triumfovať len v technických kategóriách. Naopak, v hlavnej kategórii môže vystreliť rodinný film CODA, a to napriek tomu, že nemá zastúpenie v kategóriách najlepšia réžia, najlepšia herečka, najlepší herec.

Zvyknú sa diať aj podobné veci a že sa začnú aj tentoraz, tomu nasvedčovali aj uniknuté informácie z prostredia filmovej akadémie.

Odovzdávanie Oscarov sa vracia do Dolby Theatre. Po trojročnej pauze bude mať znovu aj niekoho, kto bude divákov večerom sprevádzať. Tento raz to však nie je jeden moderátor - sú to rovno tri moderátorky.

Túto úlohu prijali komičky Wanda Sykes, Regina Hall a Amy Schumer.

Americká filmová akadémia má už niekoľko rokov problém s malou sledovanosťou. V tom jej veľmi nepomohla ani pandémia, naopak. Najprv boli kiná zatvorené, potom si ľudia odvykli do nich chodiť.

Ich záujem sa presúva k streamovacím službám, čo sa Oscar pokúša reflektovať. Dvaja veľkí konkurenti - CODA a Sila psa si cestu k divákom hľadali cez Apple TV, respektíve Netflix.

Len Duna dokázala v USA dosiahnuť tržby nad 100 miliónov dolárov. Ostatní kandidáti sa ledva vyšplhali k zisku 40 miliónov dolárov, čo tiež môže ovplyvniť to, koľko ľudí sa bude na oscarový večer pozerať.

Jeden problém má akadémia už teraz: rozhodnutie, že z hlavného programu vylúči niektoré technické ceny (napríklad aj make-up, hudbu, strih) a pustí ich len v skratke zo záznamu, aby bol večer svižný, pobúril filmárov aj verejnosť. Veľké herecké hviezdy tiež.

Vyhlasovanie víťazov sa tradične začína z nedele na pondelok o druhej ráno nášho času. Dianie budeme sledovať priebežne.