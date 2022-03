Gábor Németh: Maďarská vláda sa dá nazvať demokratickou jedine preto, že ju možno zvrhnúť

O politike, kultúre aj o futbale.

Jedného večera cestoval električkou, linkou číslo dva. Viezli sa v nej tínedžerky, turistky z niektorej severskej krajiny a dali sa po anglicky do reči s akýmsi po rusky hovoriacim chlapcom. Keď sa jedno z dievčat na Kossuthovom námestí so záujmom opýtalo, čo je to za modrú vlajku s hviezdou, polmesiacom a žltým pásom uprostred hneď vedľa tej zeleno-červeno-bielej, ktorú poznala, druhé dievča sa ukázalo ako veľmi rozhľadené a začalo rozprávať o Trianone. Na tvárach mladých spoludiskutérov vybadal úžas a totálne nepochopenie. Čože? Prečo tu tá zástava veje? Spisovateľ a scenárista Gábor Németh sa pre denník SME rozhovoril o tom, čo sa deje v spoločnosti, keď prestane fungovať demokracia, a čo mu ako mladému spisovateľovi priniesol pád totality. A tiež, ako prejaviť postoj, byť súdržný a nerozoštvávať davy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Martin Poliačik: Pasívne prijímanie informácií je živnou pôdou pre manipuláciu Čítajte

Udalosti spred takmer dvoch rokov okolo obsadenia Univerzity divadelných a filmových umení (SzFE) potvrdili totalitné praktiky maďarskej politiky. Ako hodnotíte spätne, čo sa stalo?

Vybojovali sme všetko, čo sa dalo. Vec sa dostala až pred ústavný súd. A teraz pokračuje pred európsky súd. Myslím si, že čo sa týka prejavov, právnych sporov a postupov, performatívnych gest či masových demonštrácií, toto niekoľkostočlenné spoločenstvo spravilo dôležité kroky. Všetko, čo sme tak emotívne prežívali, naozaj stálo zato.

Po rozpade vzniklo hnutie a nové združenie Free SzFE, ktoré na seba upozornilo aj za hranicami. Čo dosiahlo?

Vďaka nepretržitému úsiliu niektorých ľudí bolo schopné rozvinúť európsku spoluprácu, čo znamená, že niektoré európske univerzity dnes môžu vystaviť diplomy študentom a študentkám, ktorí pre situáciu pôvodnú SzFE opustili. Sú to napríklad divadelné a filmové univerzity v Ludwigsburgu, vo Viedni, v Salzburgu, vo Švajčiarsku či v Poľsku. Od univerzity CEU aj niekoľkých iných škôl sme dostali viaceré učebne, technickú výpomoc a ďalšie priestory. Sme optimistickí, toto je skutočná európska solidarita.

Gábor Németh (zdroj: Foto - SLBP)

Ponúkli niečo slovenské a české umelecké vysoké školy?

Tam sa spolupráca nerozbehla. Ale podporovali našu iniciatívu, možnosť tu je.

Aký bude oficiálny status Free SzFE?

Ešte nevieme. V čase po obsadení tej pôvodnej univerzity vznikli pracovné skupiny, ktoré fungovali na demokratickej báze, a operatívne ďalej fungujú, popri nich vznikli aj ďalšie. Ja sa nachádzam v strategickej skupine, ktorá sa zameriava na dlhodobé ciele fungovania, čiže na to, ako sa zo súčasnej situácie posunúť ďalej. Je otázka, kam môže Free SzFE smerovať.