Novinky na Netflixe a HBO Max: Seriál o prvej kuchárskej šou aj nová komédia Judda Apatowa

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Článok pokračuje pod video reklamou



UTOROK (29. 3. 2022)

Johnny Hallyday: Beyond Rock

Netflix uvedie dokumentárny seriál Johnny Hallyday: Beyond Rock o osobnom živote a kariére francúzskeho rockového speváka a skladateľa jeho vlastnými slovami.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/USVpf_-o0_s

STREDA (30. 3. 2022)

Trust No One: The Hunt for the Crypto King

Netflix uvedie dokumentárny film Trust No One: The Hunt for the Crypto King o mladom zakladateľovi krachujúcej burzy kryptomien, ktorý nečakane zomrie. Ľudia si však myslia, že urobil najväčší podvod v histórii a s ich peniazmi ušiel.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/vW2BPQ15OSw

Uysallar

Netflix uvedie komediálno-dramatický seriál Uysallar o architektovi pracujúcom v rodinnej firme, ktorý sa počas krízy stredného veku stane punkáčom a začne viesť dvojitý život.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/PZghzyZrUiM

ŠTVRTOK (31. 3. 2022)

Julia

HBO Max uvedie dramatický seriál Julia o autorke kuchárskych kníh Julie Child, ktorá priniesla do amerických domácností francúzske jedlo. Prostredníctvom jej kuchárskej show mala Julia veľký vplyv na ženy v domácnosti, keďže kvôli technológii v 60. rokoch bola relácia nezostrihaná, obsahovala chyby a ukazovala autentickosť žien.

Seriál skúma vznik verejnoprávnej televízie ako novej sociálnej inštitúcie, feminizmus a ženské hnutie, povahu celebrít a kultúrny vývoj Ameriky.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/PZBacZqwbCA

Moonshot

HBO Max uvedie romantické sci-fi Moonshot o budúcnosti, keď je Mars kolonizovaný tým najlepším, čo ľudstvo môže ponúknuť, spoja sily dvaja veľmi odlišní vysokoškoláci, ktorí sa vkradnú na palubu raketoplánu, aby sa spojili so svojimi blízkymi. Hrajú Lana Condor a Cole Sprouse.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/oHqfe3LcOOE

PIATOK (1. 4. 2022)

Slow Horses

Apple TV+ uvedie dramatický seriál Slow Horses o dysfunkčnom tím agentov, ktorý dostáva od svojho otravného šéfa nudné úlohy, až kým sa nezapletú do nebezpečného manévru. Natočené podľa bestselleru od Micka Herrona. Hrajú Gary Oldman, Olivia Cooke, Jonathan Pryce a Kristin Scott Thomas.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/O9ZJChzPn0U

The Bubble

Netflix uvedie komédiu The Bubble od režiséra Judda Apatowa o štábe, ktorý sa snaží natočiť pokračovanie akčného filmu zatiaľ čo sú v karanténe v luxusnom hoteli. Hrajú Fred Armisen, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Kate McKinnon a Pedro Pascal.