Paul McCartney vydá svoj 20. album po štvorročnej prestávke

6. júl 2005 o 21:55 TASR

Londýn 6. júla (TASR) - Bývalý líder Beatles Paul McCartney poteší svojich fanúšikov po štvorročnej prestávke novým albumom. Dostal názov Chaos and Creation in the Backyard a vyjde 12. septembra, oznámilo dnes vydavateľstvo EMI.

V poradí na 20. McCartneyho štúdiovom albume sa nachádza 13 skladieb. Jeho producentom je okrem samotného McCartneyho aj Nigel Godrich, ktorý spolupracoval s kapelami a interpretmi Radiohead, Travis a Beck.

Nahrávky vznikli v priebehu ostatných dvoch rokov v Londýne a Los Angeles. Album vychádza štyri dni pred začiatkom McCartneyho turné po USA, ktoré bude mať 37 zastávok a je už dávno vypredané.

Podľa tlačovej správy EMI je album Chaos And Creation In The Backyard návratom McCartneyho k jeho koreňom. Na väčšinu nástrojov totiž hrá sám exbeatle. Pripomína to jeho album McCartney z roku 1970, na ktorom si všetky nástroje nahral sám.