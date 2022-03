Kristína Svarinská: Šíriť zlobu je jednoduchšie ako vidieť pekné veci

Pôsobí krehko až naivne. Ona však tvrdí, že vie byť veľmi ostrá, pichľavá a oveľa energickejšia.

Myslela si, že nie je ambiciózny typ, ale pri trénovaní pre Let's Dance zistila, že je aj veľmi netrpezlivá a celkom nerváčka, keď jej niečo nejde. A tiež zistila, že spolu s tancom sa z človeka vyplavujú aj staré krivdy a smútky.

Herečka KRISTÍNA SVARINSKÁ nemá rada, keď sa jej pýtajú na krásu, pretože o tú sa nijako nezaslúžila. No už sa jej stalo, že úlohu nedostala, lebo je na ňu príliš pekná.

Aktuálne prichádza do kín film Srdce na dlani, ktorým by sa rada rozlúčila s úlohami milých a pekných dievčat.

Nový film, v ktorom hráte, Srdce na dlani je romantická komédia. Bude to veselé?

Nevnímam to ako klasickú českú komédiu plnú fórov, aj keď tam vznikajú milé a vtipné situácie. Pre mňa je to láskavý rodinný film, ktorý ľuďom dáva nádej, že život vie priniesť aj pekné situácie bez dramatických komplikácií.

Príjemne plynie, premieľa sa tam láska v rôznych podobách medzi rôznymi generáciami, od detí v škôlke až po seniorov, aj zvieratá ju zažijú.

Hráte Elišku, učiteľku v škôlke, milé, úprimné a naivné žieňa, ktoré túži po rodine. Baví vás stále hrať takéto postavy?

Rozmýšľala som, či už z tejto škatuľky, do ktorej som bola často vkladaná, netreba vyjsť, ale prišlo to v čase, kedy som mala za sebou roly ako bola Ema v Sestričkách a to nebola tá klasická naivná romantická hrdinka.

Tak som si povedala, že sa vyskúšam k tomu vrátiť a uvidíme, čo to prinesie.

Čo to prinieslo?