Peter Kerekeš: Každý národ by si mal nakrútiť svoj Amarcord

Niektoré filmy by sa mali predávať ako franšíza.

Všade boli nejakí fašisti, všade boli nejaké rodinné peripetie, všade bola láska ku kinu, všade by sa dal nakrútiť lokálny Amarcord¸ mohli by ho predávať ako frašízu, myslí si režisér Peter Kerekeš. On by nakrútil košickú verziu.

Ktorý film je podľa vás najlepší a chceli by ste z neho urobiť remake?

Filmy, ktoré mám najradšej, nemusia byť aj najúspešnejšie. Sú to filmy, ktoré oživujú spomienky. Dokážu zhmotniť pocit, vôňu, predstavu a cez film to transformovať ďalej.

Preto mám rád aj svoj film 66 sezón. Myslím, že sa mi v ňom podarilo oživiť košické genius loci tak, že to pozerajú ľudia v Argentíne, Izraeli a sú na chvíľu Košičanmi.

Chcel by som sa zase vrátiť do detstva a do Košíc a na chvíľku oživiť všetkých svojich mŕtvych. Vymyslieť pre hercov niečo, gesto, konanie, aby to boli naozaj oni. Nemám jasné kontúry, ale asi by som chcel nakrútiť film o mojom otcovi.

A ktorého slávneho filmu by to bol remake?