Re:jazz po prvýkrát u nás

Nielen vďaka festivalom nás toto leto čakajú zaujímavé koncerty. Čerstvým dôkazom je zajtrajšia návšteva nemeckej formácie re:jazz v Bratislave. Šesť školených jazzmenov na čele s klaviristom Matthiasom Vogtom a speváčkou Inge Lühning priváža svoje ...

7. júl 2005 o 9:00

Ako znejú veľké hity elektronickej hudby hrané na akustických nástrojoch? Zajtra to vo Vodnej veži v Bratislave naživo ukáže vyhľadávaná nemecká formácia re:jazz. FOTO - INFRACOM



Nielen vďaka festivalom nás toto leto čakajú zaujímavé koncerty. Čerstvým dôkazom je zajtrajšia návšteva nemeckej formácie re:jazz v Bratislave. Šesť školených jazzmenov na čele s klaviristom Matthiasom Vogtom a speváčkou Inge Lühning priváža svoje unikátne akustické verzie hitoviek elektronickej hudby.

Premiérový slovenský koncert re:jazz absolvujú v otvorenom priestore Vodnej veže pod Bratislavským hradom. Organizátori pripravili celovečerný program: "Brány budú otvorené o osemnástej hodine. O úvod a záver akcie sa postarajú rezidentní dídžeji Nu Spirit Baru, ako predkapela sa predstaví formácia The Hermit and the Ferrymen, čo je projekt dvoch známych osobností domácej scény Oskara Rózsu a Ľubora Priehradníka. Re:jazz by mali začať hrať okolo desiatej," povedal Branislav Bezák z agentúry AllthatDžez a dodal, že v prípade dažďa je pre návštevníkov pripravený veľký krytý stan.

Projekt re:jazz vznikol v roku 2002, keď nemecké vydavateľstvo Infracom chcelo osláviť stú nahrávku kompiláciou skladieb zo svojho katalógu v "unplugged" podobe. Zaujímavého nápadu sa ujal pianista Matthias Vogt a po úspešnej reakcii pripravil druhý album, na ktorom už zneli akustické verzie hymien elektronickej hudby ako That Night od Jazzanovy či airovská All I Need, ktorým na svet pomohlo aj niekoľko exkluzívnych hostí - napríklad speváčka Viktoria Tolstoy či hráč na trúbku Nils Petter Molvaer. (her)