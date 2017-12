Spievajúca herečka Natalie Imbruglia

Natalie Imbruglia - Shiver



Kráčam míľu s úsmevom

a neviem,

nestarám sa, kde som,

ale viem, že je to v poriadku.

Preskakujem koľajnice,

nemôžem sa vrátiť,

nikoho tu nepoznám.

Ale tentokrát som v bezpečí.

Pretože keď mi

vravíš, vravíš, vravíš

tie hlúposti, ako to iba ty vieš,

áno

musím, musím, musím

zmeniť pravidlá.

Nemôžem prehrať.

Pretože sa chvejem,

lámem sa,

keď som blízko teba.

Všetko sa vymyká spod kontroly,

áno, chvejem sa,

zohýbam sa,

viem, že toto nikdy nepochopíš.

Chodíme okolo horúcej kaše,

kto by si len pomyslel,

že skončíme takto.

Ale cítim sa dobre,

v zhone,

neverím,

že tu budeš,

keď sa zastavím a vydýchnem si.

Pretože s tebou

utekám, utekám, utekám

niekam, kam sa nemôžem dostať.

Áno, musím, musím, musím

zmeniť pravidlá.

Som s tebou.

A čo ak vystúpiš na ďalšej zastávke?

Zamávaš a budeš hľadieť, ako sa strácam v diaľke?

A čo ak ťa už nikdy neuvidím?

Môžem

toto všetko

v sebe

udržať?

Natalie Imbruglia - Shiver



I walk a mile with a smile

And I don't know

I don't care where I am

But I know it's alright

Jump the tracks

Can't get back

I don't know anyone around here

But I'm safe this time

Cos when you

Tell me, Tell me, Tell me

Stupid things, like you do

Yes, I

Have to, have to, have to

Change the rules

I can't lose

Cause I shiver

I just break up

When I'm near you

It all gets out of hand

Yes I shiver

I get bent up

There's no way that I know you'll understand

We talk and talk 'round it all

Who'd have thought

We'd end up here

But I'm feeling fine

In a rush

Never trust

You'll be there

If I'd only stop and take my time

Cos with you

I'm running, running, running

Somewhere I can't get to

Yes I have to have to have to

Change the rules

I'm with you

What if you get off at the next stop

Would you just wave as I'm drifting off

If I never saw you again

Could I

keep warn

As this

Inside