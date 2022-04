Novinky na Netflixe, Amazone a HBO Max: Chris Pine hrá agenta CIA v špionážnom trileri s hviezdnym obsadením

Pozrite si prehľad noviniek.

Chris Pine v špionážnom trileri The Old Knives. (Zdroj: Warner Media)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Článok pokračuje pod video reklamou

PONDELOK (4. 4. 2022)

The Invisible Pilot

HBO Max uvedie dokumentárnu sériu The Invisible Pilot o pilotovi, ktorý napriek zdanlivo štastnému životu v roku 1977 nečakane skočil z mosta. O niekoľko rokov sa objavuje jeho dvojitý život.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/WyiOlwMvjqs

STREDA (6. 4. 2022)

Jimmy Savile: A British Horror Story

Netflix uvedie dokumentárny seriál Jimmy Savile: A British Horror Story o jednej z najobľúbenejších televíznych osobností Spojeného kráľovstva. Krátko po jeho smrti bol obvinený z viac ako 450 sexuálnych útokov a zneužívaní, pričom niektoré obete mali len 5 rokov.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/JV8khm4s9j4

ŠTVRTOK (7. 4. 2022)

Return to Space

Netflix uvedie dokumentárny film Return to Space o vzostupe vesmírneho projektu SpaceX a o dvadsaťročnom úsilí Elona Muska vzkriesiť americké ambície vesmírneho cestovania.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/sIME4sLR4-8

Tokyo Vice

HBO Max uvedie kriminálny seriál Tokyo Vice o konflikte tokijskej polície a amerického novinára, ktorý sa začlení do policajnej jednotky, aby odhalil korupciu. Podľa knihy od Jakea Adelsteina, hrajú Ansel Elgort a Ken Watanabe.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/l3oWrNQo_Ng

PIATOK (8. 4. 2022)

Dirty Lines

Netflix uvedie komediálny seriál Dirty Lines o študentke vysokej školy, ktorá v 80-tych rokoch v Amsterdame spolu s dvojicou bratov začne podnikať na sex linke.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/rJZRYodCb8U

All the Old Knives

Amazon Prime Video uvedie špionážny triler All the Old Knives o dvoch CIA agentoch a bývalých milencoch, ktorí sa musia opäť spojiť, aby vyšetrili teroristický útok, z ktorého je agentka podozrivá. Hrajú Chris Pine, Thandiwe Newton, Laurence Fishburne a Jonathan Pryce.