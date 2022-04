Svedomie Gothamu v kostýme netopiera

Batmanovský mýtus pokračuje.

Tak nám znova nakrútili Batmana. Nie prvého a ani nie druhého, ani tretieho, ani štvrtého a tak ďalej, ale ak vezmeme do úvahy aj televízne seriály a animované filmy, tak jedenásteho.

Na prvých dvoch si dnes už sotvakto spomenie, Lewis G. Wilson sa totiž stal prvým hercom, ktorý si zahral Batmana už v roku 1943, teda iba štyri roky po tom, ako sa postava Batmana objavila vôbec prvýkrát v komikse Detective Comics 27.

No a druhý Batman, rovnako seriálový, prišiel už v roku 1949, neniesol však už iba jeho meno, ale volal sa Batman a Robin. A už to bol úspech, aj keď nie taký fenomenálny a dlhotrvajúci ako v prípade tretieho seriálu o Batmanovi, nazvaného celkom prozaicky Batman, ktorý sa po prvý raz vysielal v rozmedzí rokov 1966 až 1968 a potom ešte mnoho, mnoho ráz, až do osemdesiatych rokov, ako reprízovaná seriálová klasika, čo si svojich divákov vždy našla.

Batmana v tomto seriáli (ale aj v celovečernom filme) stvárnil Adam West, Robina Burt Ward a dodnes platí, že ortodoxní fanúšikovia Batmana na nich jednoducho nedajú dopustiť.

Nielen preto, že na nich vyrástli, ale aj preto, že tento okázalo farebný a naozaj veľmi populárny seriál v sebe snúbil akčné dobrodružstvo s humorom a zveličením a nádhernou bizarnou atmosférou, v ktorej mohlo všetko byť a mnohé naozaj bolo „Bat“.

Nielen Man. Ale aj auto, Batmobil, a signál, Batsignal, a tajná jaskyňa – sídlo, Batcave, aj dievča, Batgirl. Aj pes, Batdog, mačka, Batcat, a tak ďalej a tak ďalej až k Batchladničke, Batpráčke a Batsporáku.

Zrod filmového Batmana

Podstatne dôležitejšie však je, že vzhľadom na mainstream práve tento seriál svojím spôsobom oddelil komiksového Batmana od toho seriálového a filmového. Komiksového Batmana stvorili Bob Kane a Bill Finger ešte v roku 1939 ako bezprostrednú reakciu na Supermana, chvíľu trvalo, kým sa ich komiksový superhrdina „usadil“ – vo svojich prvých komiksových dobrodružstvách napríklad nemal problém zabíjať – čo sa neskôr stalo neprípustným a ako komiks vychádzal a vychádza kontinuálne dodnes s dlhšími, či kratšími odmlkami, ale vo svojej výlučne komiksovej podobe sa nikdy nestal takým známym a populárnym, ako je dnes.