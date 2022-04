Knižné novinky apríl 2022

Catherine Belton, Stephen King, L+S a ďalší.

Aj tento mesiac vám na tomto mieste ponúkame knižné novinky viacerých vydavateľstiev, lebo knihy sú istotou aj v neistých časoch, do ktorých, zdá sa, smerujeme. Aprílová ponuka viacerých vydavateľov vás určite zaujme – Catherine Belton, Stephen King, L+S, Alessandro Baricco, Ken Follet, Andrzej Sapkowski... nemôžete si nevybrať.

Ikar

Catherine Belton: Putinovi ľudia

Zasahovanie do amerických volieb. Podporovanie extrémistickej politiky v Európe. Vojna na Ukrajine. Putinovo Rusko v uplynulých rokoch vynakladá veľké úsilie, aby rozšírilo svoj vplyv a podkopalo západné inštitúcie. Ako k tomu však došlo a kto to zosnoval?

Investigatívna novinárka a bývalá moskovská spravodajkyňa Catherine Belton v Putinových ľuďoch odhaľuje dosiaľ nevypovedaný príbeh, ako sa Vladimir Putin a skupina bývalých príslušníkov KGB v jeho bezprostrednom okolí dostali k moci a vyrabovali vlastnú krajinu.

David Gilman: Angličan

Pred šiestimi rokmi bojoval Dan Raglan ako vojak francúzskej cudzineckej légie v púšti na hranici Mali a Alžírska. Elitná prepadová jednotka, ktorej velil, sa vplyvom protichodných informácií od konkurenčných spravodajských služieb dostala pod ťažkú paľbu. Raglan utŕžil vážne zranenie, a tým sa vojna preňho skončila. No dozvuky bojov pocítil celý svet. V Moskve zastrelí ruská mafia štyroch kriminalistov, na predmestí západného Londýna dôjde k úkladnej vražde aj únosu a dlhoročná operácia spravodajskej služby MI6 je vážne ohrozená. Len Raglan dokáže oslobodiť muža, ktorého tajomstvo by mohlo zapríčiniť smrť mnohých.

Stephen King: Billy Summers

Billy Summers je nájomný vrah – ten najlepší z najlepších. V práci sa riadi jedinou zásadou, jeho cieľ musí byť naozaj zlý človek. Billy má toho dosť, je pripravený skončiť a do smrti len oddychovať. Už vybaví len posledný džob. Ako bývalý ostreľovač a vojnový veterán z Iraku s vyznamenaním dobre vie, ako sa bez stopy vypariť. Tak čo by sa mohlo pokaziť? Povedzme, že úplne všetko...

Kate Quinn: Kód ruže

Je rok 1940 a Anglicko sa pripravuje na boj proti nacistom. Za múrmi vidieckeho sídla Bletchley Park vzniká kryptografické pracovisko, kde sa stretávajú najgeniálnejšie mysle z celej krajiny, aby rozlúštili nemecké vojnové kódy. Na pomoc im prichádzajú tri veľmi rozdielne ženy. Trojicu žien spojí priateľstvo, ktoré však nevydrží pod tlakom vojny, osobných strát a tajomstiev. Beth je zavretá v psychiatrickej liečebni, pozná však temné tajomstvo – v Bletchley pôsobil zradca, ktorý má prsty aj v jej uväznení.

Cynthia Harrod-Eagles. Tajomstvá zámku

Ten deň v roku 1901 bol na poľovačku ako stvorený. Tragická nehoda počas lovu však pripraví o život grófa Staintona a obyvateľom zámku Ashmore spôsobí krušné chvíle. Zámok získa nového majiteľa, ktorým je grófov najstarší syn Giles. Ten z vyhliadky na dedičstvo nie je veľmi nadšený. Musí obetovať svoj dovtedajší život, prácu archeológa a vymeniť horúci Egypt za nenávidené, pochmúrne Anglicko. A nielen to, veľmi skoro zistí, že okrem titulu zdedil po otcovi aj značné dlhy.

Slovart

Milan Lasica, Július Satinský: Ako vzniká sliepka a všetky ďalšie hry

Milan Lasica a Július Satinský patria k tomu najlepšiemu, čo sa v našej literárnej a dramatickej tvorbe objavilo. Ťažiskom tvorby Lasicu a Satinského bolo predovšetkým divadlo, pre ktoré vytvorili niekoľko skutočne výnimočných hier. V tejto knihe sa predstavujú všetky autorizované verzie divadelných hier Milana Lasicu a Júliusa Satinského v chronologickom poradí, z toho Poprava sa nekoná a Ako vzniká sliepka vychádzajú po prvý raz.

Alessandro Baricco: Oceán more

V hostinci Almayer na brehu mora sa zišla zvláštna spoločnosť: maliar, ktorý maľuje bielou farbou na biele plátno a pokúša sa zachytiť podstatu mora, profesor, ktorý sa iným spôsobom pokúša o to isté, žena, ktorú sem poslal jej muž, aby sa zotavila z nevery, a žena, ktorej má more vyliečiť precitlivelosť. Čo vlastne pochopili z mora a o mori, z tej tichej i búrlivej šíravy bez začiatku a konca? V hostinci plynie čas každému inak, a predsa rovnako. Pochopiť možno azda iba to, že minulosť je prítomnosť a budúcnosť zasa len prítomnosť.

Louis de Bernières: Jeseň leteckého esa

Zakončenie osudov McCoshovcov a Pittovcov, hrdinov Bernierových predchádzajúcich románov Prach, čo padá zo snov a Toľko života. Daniel Pitt slúžil v prvej svetovej vojne ako bojový pilot Kráľovských vzdušných síl, v druhej svetovej vojne ako tajný agent Úradu pre špeciálne operácie a teraz čelí ťažkostiam vo svojej vlastnej rodine. Manželstvo sa mu rozpadlo a nevybudoval si ani vzťah k svojmu synovi Bertiemu. (Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.)