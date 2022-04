Myslel si, že je Žid, skončil ako nacista. Svet sa nechce zbaviť vinníkov, ako je Will Smith

Škandály aj persony non grata sú žiaduce.

Oscary 2022: Chris Rock a Will Smith, ktorého nahneval jeho vtip. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Trvalo to približne týždeň. Správa, že Will Smith dal na Oscaroch facku kolegovi Chrisovi Rockovi, sa prudkou rýchlosťou rozšírila aj medzi tých, čo noviny pravidelne nečítajú, a médiá podrobne zapisovali i to, čo sa dialo po nej.

Bláznivá udalosť, ktorú sprevádzal šok, pobúrenie, ľútosť, plač, vyvrcholila tým, že Will Smith rezignoval na svoje miesto v americkej filmovej akadémii a že americká akadémia jeho rezignáciu prijala.

A teraz sa už okolo neho postupne rozpína ticho. Na desiaty deň Smith mizne z prvých strán a hlavných titulkoch. Prišlo konečne to, na čo čakal?

Pravdepodobne nie. Ani to, čo teraz nastane, lepšie nebude.

Niektorých vecí sa báť nemusí. Americká akadémia mu nedá taký trest, že by už nikdy nemohol prísť na odovzdávanie Oscarov. Príde hneď na budúci rok a odovzdá cenu pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe tak, ako velí tradícia.

Nikto ho ani nepripraví o možnosť, aby si prišiel Oscara prevziať aj sám, keď si ho zase raz vybojuje. Jediné, čo už nebude môcť, je hlasovať. Keďže už nie je členom akadémie, právo rozhodovať o tom, ktorí herci si prestížnu cenu zaslúžia, Will Smith stratil.

Trápiť ho však budú iné veci.

Herecká extratrieda a nepoužiteľný herec