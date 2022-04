Vytvára kult a loví mladé dievčatá. O Jaredovi Letovi sa povráva aj ako o predátorovi

Niektorí predátori sú roky na očiach, Hollywood s nimi má svoje skúsenosti.

Hranica medzi hrdinom a zloduchom sa zlomí. Veta napísaná na plagáte k čerstvej marvelovke Morbius sedí podľa niektorých ľudí až príliš priliehavo aj na herca Jareda Leta (50). Ten v akčnej snímke stvárňuje hlavnú postavu, chorého vedca, ktorý sa začne premieňať na príšeru podobnú upírovi.

Leto je uznávaný herec aj muzikant, na konte má Oscara aj množstvo hudobných cien, ktoré získal so svojou skupinou 30 Seconds to Mars. Svet ho vo všeobecnosti pozná najmä pre jeho kvality v umeleckej sfére.

No len čo sa na plátna kín dostal Morbius a zároveň krátko po tom, ako herec odovzdával na udeľovaní tohtoročných cien Grammy sošku mladučkej speváčke Olivii Rodrigo, znovu sa vynorili niektoré obvinenia voči nemu, ktoré majú korene ešte v minulosti.

V súvislosti s tým, že sa zameriava na neplnoleté dievčatá, kolujú informácie o Letovi prinajmenšom od roku 2005. Mnohé z nich pritom zverejnili nielen samotné mladé ženy na internetových fórach, ale aj jeho hereckí kolegovia, ktorí nepriamo naznačujú, že herec je sexuálny predátor. A o niektorých excesoch, keď herec chytal ľudí pod krk, viackrát písali aj médiá.

V neposlednom rade sa pozornosť niektorých z nich zameriava aj na stretnutia na súkromnom chorvátskom ostrove, ktoré 30 Seconds to Mars organizuje pre svoje fanúšičky. Samotní členovia skupiny pritom hovoria o kulte, ktorý si okolo seba vytvorili.

Striptérku aj Elijaha Wooda držal pod krkom

„Oslovuje všetky dievčatá a pozýva ich na svoje vystúpenia. Je to sériový písač správ. S týmito 16- a 17-ročnými dievčatami si neustále esemeskuje. Je to naozaj trochu strašidelné,“ povedal nemenovaný zdroj magazínu New York Post pred vyše 17 rokmi.

Leto bol v tom čase tridsiatnik a článok sa týkal módnych prehliadok, na ktorých sa zúčastňoval, pričom pri spomínaných dievčatách malo ísť o „násťročné“ modelky z renomovaných agentúr ako IMG, Elite alebo Next.

Ide o jeden z prvých náznakov, ktoré hovorili o Letovom zameraní sa na mladšie dievčatá, na ktoré ľudia v súvislosti s ním upozorňujú aj dnes.