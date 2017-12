Lennon vraj chcel pred smrťou obnoviť svoju milostnú aféru

7. júl 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Bývalá milenka speváka a hudobníka Johna Lennona May Pangová bola vraj zdrvená správou o jeho smrti v roku 1980. Údajne jej totiž pár týždňov predtým povedal, že by chcel obnoviť ich vzťah. Pangová s Lennonom prežila dvojročný románik potom, čo sa odlúčil od manželky Yoko Ono v roku 1973. Popiera však akékoľvek klebety o tom, že ich vzťah skončil v roku 1975, keď sa John opäť vrátil k manželke. Ako Pangová tvrdí, John chcel vo svojom mimomanželskom vzťahu pokračovať i naďalej, pretože ju vraj miloval. "S Johnom sme sa stretávali až do jeho smrti. Stále sme sa milovali. Poslednú vec, ktorú mi povedal bolo, že sa snaží nájsť spôsob, aby sme mohli byť spolu. Potreboval ma," tvrdí May Pangová.