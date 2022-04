Filmári v prúde

Ako áno a ako nie.

Do ponuky Netflixu pribudla vytúžená štvrtá séria seriálu The Sinner a HBO postupne zaraďuje premiéry nových častí druhej série Vychovaných vlkmi. Nič nemôže byť odlišnejšie.

Hriešna duša

The Sinner (Netflix používa preklad Hriešnica, prípadne Hriešna duša) mal byť pôvodne osemdielnym televíznym filmom, inšpirovaným románom nemeckej spisovateľky Petry Hammesfahrovej. V prvej sérii stvárnila Jessica Biel ústrednú postavu páchateľky, ktorá vraždila, ale sama nevie prečo.

Navonok jasný, v skutočnosti však zložitý a temný prípad vyšetruje policajný detektív Harry Ambrose. Charizmatický Bill Pullman (nar. 1953) ho stvárnil ako komplikovaného, duševne nevyrovnaného, neistého, výčitkami, komplexmi a nedostatkom sebadôvery prenasledovaného rezignovaného starnúceho muža so sklonom k masochizmu, ktorému sa rozpadol súkromný život a jedinou istotou, čo mu zostala, je práca. Zároveň je však obdarený silnou empatiou, intuíciou – a schopnosťou stisnúť spúšť v pravej chvíli.

Po jednoznačnom úspechu sa tvorca série Derek Simonds so spoluproducentkou Jessicou Biel rozhodli pokračovať v rozprávaní o detektívovi Ambrosem. V rokoch 2018 a 2020 nasledovali dve série, Julian o detskom vrahovi vychovanom sektou, a Jamie o vraždiacom psychopatovi. Obe síce boli zaujímavé, ale ich úroveň predsa len postupne klesala.

Teraz tu máme štvrtú sériu nazvanú Percy a Harry Ambrose je späť v plnej sile svojej slabosti.

Harry a maliarka Sonya, s ktorou sa zoznámil v predchádzajúcej sérii, prichádzajú ako letní hostia na ostrov Hannover na východnom pobreží v štáte Maine. Vzápätí sa zoznámi so svojráznou dievčinou Percy Muldoonovou (Alice Kremelberg) z prominentnej rybárskej rodiny, aby sa ešte v ten istý deň stal svedkom jej samovraždy. Tým sa končí dovolenka, no i vzťah so Sonyou. Harryho posadne mánia zistiť skutočné motívy, príčiny a prípadných páchateľov.

Jednotlivé časti okrem Dereka Simondsa režírovala medzinárodná zostava filmárov: Američan Adam Bernstein, Číňan Radium Cheung, režisérka Haifaa Al-Mansour zo Saudskej Arábie a Mexičan Batan Silva. Rovnako etnicky pestrá bola zostava scenáristov. Na zdanlivo idylickú ostrovnú spoločnosť nazerajú z netradičných uhlov, neovplyvnení stereotypmi ani predsudkami. Ich pohľad znásobuje neamerické videnie kameramanov Radium Cheunga s André Pienaarom.