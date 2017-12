Katie Holmes sa macochou tak skoro nestane

7. júl 2005 o 13:40 SITA

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Herečka Katie Holmes vyhlásila, že nie je na manželstvo pripravená. Kráska zo seriálu Dawsonov svet tvrdí, že za Toma Cruisea sa vydať chce, ale určite nie teraz. Hollywoodska hviezda sa s Cruiseom začala stretávať v apríli tohto roku a po mnohých verejných vystúpeniach sa zdalo, že svadby sa nevie dočkať. Dvadsaťšesťročná Katie si údajne chce užiť čas, kedy je zasnúbená. "Každý v Los Angeles je presvedčený, že sa v skutočnosti nikdy nezosobášia," uviedol jeden zo zdrojov na adresu dvojice. Ak by sa ale predsa vzali, stala by sa macochou 12-ročnej Isabelly a 10-ročného Connora, ktorých si Cruise adoptoval so svojou prvou manželkou Nicole Kidman.