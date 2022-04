Rok 2021: veľa filmov – málo divákov

Minulý rok priniesol do slovenskej kinematografie viaceré prekvapenia.

Muž so zajačími ušami (Zdroj: Foto - archív SME)

Minulý rok priniesol do slovenskej kinematografie viaceré prekvapenia. V termíne od 4. do 10. apríla ich odhalí bilančná prehliadka Týždeň slovenského filmu v bratislavskom Kine Lumière. Počas siedmich dní ponúkne všetky nové domáce filmy, ktoré sa vlani dostali do slovenských kín.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V tieni Winnetoua (I.) Čítajte

A že ich nebolo málo, potvrdzuje tridsiatka titulov v programe. Dva z nich vznikli v koprodukcii s Ukrajinou – Predtuchy režiséra Viačeslava Kryštofovyča a Cenzorka Petra Kerekesa. Ako symbolické vyjadrenie podpory nášmu východnému susedovi sa predstavia jeden na úvod prehliadky a druhý v jej závere.

Čo sa týka celoročných výsledkov, rok 2020 bol druhým najhorším v ére samostatného Slovenska. No rok 2021 ho ešte prekonal. Kiná na Slovensku museli byť zatvorené až 173 dní a zatiaľ čo v EÚ návštevnosť kín medziročne vzrástla o 28 percent, do slovenských kín vlani prišlo o takmer 14 percent divákov menej než v roku 2020. Bolo to najmenej divákov od vzniku samostatného Slovenska v roku 1993. Keď sa však pozrieme na počet domácich premiér, ten sa zvýšil z dvadsiatich v roku 2020 na tridsať v roku 2021.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že pandémia nevyvolala veľkú krízu audiovizuálneho priemyslu. Druhým dychom však treba dodať, že nárast premiér nebol spôsobený zvýšením tvorby, ale tým, že takmer dvadsať domácich filmov svoju premiéru presunulo z predchádzajúceho roka, lebo filmári čakali na otvorenie kín alebo uvoľnenie opatrení.

Atlas vtákov (zdroj: Foto - Archív SME)

Ako teda vyzerá tridsať noviniek minulého roka? Ide o trinásť celovečerných hraných, pätnásť dokumentárnych, jeden animovaný film a o obnovenú premiéru filmu Utekajme už ide!. Počas siedmich dní Týždňa slovenského filmu dostanú diváci jedinečnú možnosť vidieť ich všetky, s výnimkou Rapošovho filmu z roku 1986.

Keď sa na ne pozrieme bližšie, môžeme spolu s filmovým teoretikom Martinom Cielom, ktorý hodnotil hranú tvorbu pre mesačník Film.sk, súhlasiť, že „čo sa týka kvality, bol to pre slovenskú kinematografiu úspešný rok“. Jeho tvrdenie by som rozšíril i na dokumentárny a animovaný film. Slovenské filmy boli uvedené a aj ocenené na áčkových festivaloch a jeden z nich dokonca získal nomináciu na Zlatý glóbus.

Hraný film: historický úspech z Benátok

Z pohľadu filmových festivalov bola z vlaňajších premiér najúspešnejšia Cenzorka Petra Kerekesa z prostredia ženskej väznice v Odese na Ukrajine, kde sa väzenkyne starajú o svoje deti, ktoré porodili počas výkonu trestu. Peter Kerekes za svoj film získal spolu s Ivanom Ostrochovským cenu za scenár na prestížnom MFF Benátky, film si tiež odniesol Hlavnú cenu v Cottbuse či Strieborného Huga z Chicaga.

Cenzorka (zdroj: Foto - Archív SME)

Z pohľadu návštevnosti bol najúspešnejším debut Zuzany Mariankovej Známi neznámi. Jednu z viac než dvadsiatich národných verzií talianskej tragikomédie Úplní cudzinci z roku 2016 videlo na Slovensku 106 252 divákov, čo je viac, než u nás prišlo na bondovku Nie je čas zomrieť, ktorá lámala divácke rekordy vo zvyšku sveta.