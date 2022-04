Chceli ich prevychovať a zabili ich. World Press Photo má víťazov

Na víťaznej fotografii po prvý raz nie sú ľudia.

Nespočetné množstvo ľudských tragédií a tisícky detských životov, ktoré záhadne vyhasli v kresťanských prevýchovných zariadeniach.

Ničivé spoločenské dôsledky výrubu amazonských pralesov aj návod na to, ako si ľudstvo v minulosti vedelo poradiť so živlami. To sú príbehy, ktoré zaujali na prestížnej fotografickej súťaži The World Press Photo.

Najlepšie novinárske fotografie za minulý rok vyhlásili dnes. Dovedna porota vyberala z takmer 65-tisíc snímok od viac ako 400 fotografov zo 130 krajín.

Krutá prevýchova

V 67-ročnej histórii World Press Photo je to vôbec po prvý raz, čo sa na fotografii roka nenachádza žiadna ľudská postava. Napriek tomu je fotografia Amber Brackenovej s drevenými krížmi, na ktorých sú prevesené detské šaty, srdcervúcim zosobnení utrpenia detí pôvodných obyvateľov Kanady, ktoré boli násilne oddelené od svojich rodín a prevychovávané v internátnych školách.