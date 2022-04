Čoskoro bude tridsiatnička. Legendárna Bombura je najstarší fungujúci klub

„Keď sme začínali, vymýšľali sme názov. Moja teta navrhla meno podľa breznianskeho rytiera, o ktorom písal Samo Chalupka aj Martin Rázus. A tak vznikla Bombura,“ spomína majiteľ a neodmysliteľná postava tunajšej nezávislej scény Maroš Pavúk.

Jeho klub bude mať tridsať rokov. Prežil zlaté deväťdesiatky, mafiánov aj nástup novej doby. Je to vôbec najstarší fungujúci klub na Slovensku.

Považovali nás za nejaké čudo

„Keď som to tu prevzal, bolo to v strašnom stave. Ako zbúraný hrad, zrúcanina. Za komunizmu tu bola výroba mlieka a keď sa výroba sťahovala na druhú stranu mesta a potrebovali so sebou vziať zariadenia, jednoducho vybúrali dieru do steny a nechali tak. Zvyšok, všetko, čo malo nejakú cenu ako trúbky a káble, potom pobrali susedia,“ spomína si Pavúk.