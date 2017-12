Na Pohodu sa predalo už okolo 9 000 lístkov

7. júl 2005 o 14:15 SITA

BRATISLAVA 7. júla (SITA) - Na najväčší slovenský festival Bažant Pohoda, ktorý štartuje už v piatok na budúci týždeň, sa doteraz predalo okolo deväťtisíc lístkov. Ako uviedol šéf festivalu Michal Kaščák, je to najviac za doterajšiu históriu Pohody. Kaščák si myslí, že veľkým lákadlom je najmä program, ktorý je podľa jeho slov najsilnejší zo všetkých ročníkov.

Festival bude tento rok opäť na trenčianskom letisku, ktoré bude spájať so stanicou v Trenčíne kyvadlová doprava. Podľa Kaščáka sa priestor minulý rok osvedčil. Ako sa vyjadril, na využívanie letiska majú zmluvu na päť rokov. Dokonca uvažujú, že by vybudovali až k letisku kanalizáciu a vodovod, čo by podľa jeho slov odstránilo viacero problémov. Zatiaľ si musia návštevníci vystačiť s chemickými toaletami, ktorých počet oproti minulému roku vzrastie. V areáli bude však po prvý raz aj niekoľko splachovacích záchodov, ktoré však budú spoplatnené. Nebudú chýbať ani sprchy a viacero cisterien s pitnou vodou. Organizátori pre festival vykopali aj druhú studňu a sľubujú, že oproti minulému ročníku sa zlepší aj osvetlenie.

V areáli festivalu, ktorý má vyše 280 000 metrov štvorcových, budú až dve stanové mestečká. Od hlavnej brány až k stanom bude pravidelne premávať špeciálny vláčik. Pohyb na festivale uľahčí aj šesť trabantov s vodičmi. Podgurážení návštevníci z blízkeho okolia, ktorí prídu autom, môžu využiť tzv. drink taxi. Na Pohode sa však naďalej nebude predávať tvrdý alkohol. Návštevníci si môžu dať maximálne pivo, ktoré sa bude čapovať v 80 výčapných zariadeniach. Festival zabezpečuje aj záchytku v trenčianskej nemocnici. Za posledné dva roky ju ale podľa Kačšáka využili iba dvaja ľudia.

Na trenčianskom letisku bude k dispozícii aj internetová kaviareň, úschovne, bankomat, čajovne, široká možnosť občerstvenia a dokonca aj samostatná predajňa zeleniny a ovocia. Prezentovať sa bude aj niekoľko neziskových organizácii, novinkou je detský park. Michal Kaščák prezradil, že rozšíria aj počet krytých miest a natiahnu viacero plachiet, ktoré budú chrániť pred slnkom alebo dažďom. V areáli bude aj množstvo košov, ktoré môžu pomaľovať sprejeri.

Do Trenčína v súčasnosti prichádzajú prvé kamióny s toaletami a stavajú sa tanečné scény. Organizátori začali s oplocovaním areálu. Prvé kapely prídu na festival na budúci týždeň vo štvrtok. Na Bažant Pohode pracuje 150 odborných pracovníkov, 100 brigádnikov, 100 dobrovoľníkov, 30 šoférov a 150 členov strážnej služby.

SITA vydá k správe aj zvukovú správu.