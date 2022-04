Ukrajina zrejme vyhrá Eurovíziu, ale bude to dobrý nápad? Moderátor RTVS odhaľuje zákulisie

Kedysi Ukrajine dávalo najviac hlasov Rusko.

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Plačú, že ich nemá kto utešiť a ošetriť im rany. Plačú, že ich nemá kto ukolísať. Plačú za svojou mamou, za Ukrajinou.

Finálové kolo Eurovízie bude síce až v polovici mája, ale svetové stávkové kancelárie už majú svojho favorita. Jednoznačným víťazom je pre nich kapela z Ukrajiny.

Členovia Kalush Orchestra len pred pár dňami dostali od vlády povolenie opustiť vojenské povinnosti, vycestovať do sveta a spievať pesničku Stefania. Zložili ju len pred pár dňami, no Ukrajinci ju už prijímajú ako svoju novú hymnu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ostrochovský: Niektoré témy nemôžem s ukrajinským priateľmi otvárať. Neskôr sa im nevyhneme Čítajte

A naozaj, dá sa predpokladať, že sa poľahky dostanú do finále a že v ňom potom dostanú najviac bodov. Hovorí to aj moderátor RTVS Roman Bomboš, ktorý vychádza zo svojich niekoľkoročných skúseností zo zákulisia Eurovízie.

Hlasovanie je do veľkej miery výsledkom lobingu a politicky motivovaných rozhodnutí, čo teraz určite bude hrať v prospech krajiny, ktorá je obeťou vojenskej agresie.

Doprajem im to, hovorí Bomboš. No na druhej strane, nemyslí si, že by to bol dobrý nápad, keby sa to naozaj stalo.

Už víťazstvo Jamaly bolo na pováženie