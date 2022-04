Zneužíval deti, asi aj mŕtve telá, ale Briti ho milovali. Je to náš hororový príbeh, vravia

Savila obdivovala aj kráľovská rodina, nový film hovorí, aké monštrum bol.

Poď už, čo tam toľko robíš? Prídeme neskoro, kričala mama na jedenásťročnú Sam Brownovú každú nedeľu, keď bolo treba ísť do kostola, a nervózne stískala kľučku na dverách kúpeľne.

Sam potrebovala čas, aby si zaviedla tampóny. Do vagíny aj do zadku. Vtedy ešte nemala menštruáciu, ale vedela, že keď ich bude mať, Jimmy Savile bude do nej vnikať ťažšie.

Každej nedele sa obávala. Dať si rifle bolo neprístupné a v šatách, ktoré sa dali poľahky nadvihnúť, sa cítila nesmierne zraniteľná. A sama.

Presbytérium, kde mal Savile ako celebrita prístup, bolo pre ňu najhorším miestom na svete a s tým, čo v ňom s ňou robil, si nedokázala poradiť.

Pozerala sa na všetkých tých veselých ľudí, ktorí stáli len pár krokov od nej, a pýtala sa: To si nikto nevšimne, ako tu trpím? Nikto nevidí moju bolesť?

Nie. Nikto to nevidel.