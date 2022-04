Desplechin o mizogýnii: Léa Seydoux sa rozhodla, že svoju nahotu ponúkne mužovi ako triumf

Služobnícke obdobie žien trvalo pridlho, vraví francúzsky režisér.

Jedna milenka, druhá, tretia, pomaly sa nedajú napočítať. A každá je mu oddaná, pripravená kedykoľvek vyzliecť sa donaha, odplatiť svojou mladou krásou jeho zrelú múdrosť. Dokedy bude platiť vo filmoch takéto klišé?

O nevere a jej dôsledkoch pre obe zúčastnené strany písal kedysi Philip Roth, zvyknutý na záujem mladých študentiek. Ste mizogýn, vyčítali mu vtedy mnohí.

Francúzsky režisér AURNAUD DESPLECHIN, ktorý jeho román Klam adaptoval vo filme s Léou Seydouxovou v hlavnej úlohe, ho obhajuje. Aj v čase, keď hnutie MeToo citlivo formuje spoločnosť a zrejme aj nanovo zadefinuje, čo možno vo filmovej romanci ukázať, môže byť pohľad samoľúbych a egoistických mužov ako Roth relevantný.

Mladá žena a starší, neodolateľný muž. To je vo filmoch pomerne častá vec. Prečo si muži myslia, že aj vo vysokom veku môžu poľahky každého zviesť?

Nemám poňatia. Je to pre mňa záhada. Jedným z dôvodom však môže byť, že starší muž už má viac predpokladov, aby bol pozorný a vedel ženy počúvať.

Ak má muž takú schopnosť, myslím si, že vek prestáva zohrávať rolu. S tým musel mať Philip Roth úspech, aj keď bol mladší a navyše aj príťažlivejší.

Ale Philip, jeho alter ego vo filme, neskrýva, že je veľký narcis.

Treba ho pochopiť. Je to už starý muž, myslí len na svoju smrť. Myslí si, že vzťah s mladou ženou to zvráti, ale podcenil to, že mladá žena môže ľahko odísť, a preto zase žiarli. V podstate je smiešny.

Nesmiali ste sa na ňom?

Skôr ma trochu iritoval.

To chápem. Má o sebe príliš vysokú mienku. Neustále sa zaujíma len o seba, nielen o svoju smrť, ale aj o svoj život, svoje dielo a o to, čo po sebe zanechá. Ale čím viac film napreduje, tým menej sebou trpí a necháva miesto druhej postave. Nikdy sa jej necítil nadradený.

To treba nejako zvlášť obdivovať?