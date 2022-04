Anna Šišková: Keď sa kolegom niečo podarí, tak ich vychválim. Aj mne to vždy dobre padlo

V stredu hrala v Bratislave, vo štvrtok v Poprade a v nedeľu už cestovala do Prahy. Herečka ANNA ŠIŠKOVÁ sa drží hesla Květy Fialovej, že keď sa človek zaujíma o všetko okolo, tak nestarne.

Nedávno ju režíroval v divadle nevlastný syn, predtým vo filmoch dcéra aj bývalý manžel. Myslí si, že pracovať s milovanou osobou je krásne, navyše rodina očakáva vždy viac.

No teší sa aj z práce s mladými tvorivými ľuďmi, ako to bolo pri nakrúcaní seriálu Svätý Max.

Z veľkonočných zvykov má najradšej polievačku, pretože v jej rodine sa polievajú úplne všetci navzájom.

Nezdá sa vám seriál Svätý Max, v ktorom aktuálne hráte, príliš rúhačský?

Ako sa to vezme. Falošný farár Max namiesto svätého písma či biblických príbehov cituje pesničky Petra Nagya či iných spevákov a to je veľmi vtipné. Narúša katolícky obrad omše, to je rúhačské.

Ale vo svojej podstate je to ten najlepší farár, aký môže byť, pomáha ľudom, je im oporou, dokonca na vlastné nebezpečie.

V seriáli hráte pani Máriu, ktorá vypomáha na fare. Mali ste nejaký predobraz, podľa ktorého ju hráte?

Nemecký seriál Sankt Maik, ktorého je náš Max adaptáciou, som si nepozrela, ale vyrastala som v katolíckej rodine, takže som mala množstvo takých tiet, ktoré toto robili. Chodili do kostola, nosili kvety, zametali, starali sa o pána farára.

Ale ono je to tak pekne napísané, že tá postava sa vylupuje úplne sama. Je to milá teta.

Dobre sa vám hrá?

Áno, veľmi. Je mi to blízke. Aj celý seriál sa vydaril, je tam veľa mladých ľudí, nielen hercov, aj štáb je mladý.

Po dlhej dobe som sa ocitla v kolektíve, ktorý sa zabáva, tvorí, smejeme sa a sme veľmi radi spolu. Nie vždy sa toto stane, je to práca, ktorú sa každý snaží urobiť čo najlepšie a najrýchlejšie a ísť domov alebo do inej práce.

V prípade Svätého Maxa to tak nebolo. Možno to bolo aj tým, že sme nenakrúcali v Bratislave, ale v Skalici. Veľmi by som sa tešila, keby sa nakrúcalo aj pokračovanie.

Naučili sa mladí herci od vás niečo?

Už len moja prítomnosť bola pre nich poučením. (smiech)

Dávali ste im dobré rady?

Ale nie, práve naopak. Sama som to neznášala, keď som bola mladá a všetci mi rozprávali, ako mám hrať. Takže to nerobím ani ja. Keď sa im niečo podarí, tak ich veľmi vychválim, lebo viem, že i mne to vždy dobre padlo. Keď sa niečo nepodarí, tak to nekomentujem.

A vás kedy niekto naposledy pochválil?