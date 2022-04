Pomaranče v Krstnom otcovi ohlasovali smrť. Vo filmoch je veľa veľkonočných vajíčok

V každej scéne pohár, Hitchcock v reklame na chudnutie a iné veľkonočné fóry.

Alfred Hitchcock bol známy tým, že sa musel mihnúť v každom svojom filme. V Klube bitkárov je v každej scéne pohár z kaviarne Starbucks. Elo Havetta v Slávnosti v botanickej záhrade cituje lumiérovský príchod vlaku. Hovorí sa tomu filmové veľkonočné vajíčka.

Existujú minimálne dve verzie, prečo sa tieto skryté filmárske zábavky a odkazy pre pozorných divákov nazývajú veľkonočné vajíčka. Jedna je filmárska a jedna programátorská. Obe sa objavili koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Vajíčka v hororovom muzikáli

Pred nakrúcaním muzikálu Rocky Horror Picture Show sa údajne herci zabávali hľadaním vajíčok. To je obľúbený veľkonočný zvyk v anglosaských krajinách, podobne ako u nás šibačka o oblievačka. Rodičia poskrývajú po dome a záhrade vajíčka a deti ich hľadajú. A zjedia.

Lenže tí, čo skrývali vajíčka na pľace, kde sa muzikál nakrúcal, boli príliš vynaliezaví, takže herci nenašli všetky. Minimálne tri objavili až diváci na filmovom plátne.

Druhá verzia pripisuje pomenovanie šéfovi divízie vývoja softvéru Atari Stevovi Wrightovi. Zamestnával programátora, ktorý sa cítil byť zneuznaný a tak do videohry Atari Adventure tajne naprogramoval správu, že autorom je on. Tá sa objavila len vtedy, ak hráč presunul svojho avatara náhodne cez istý bod a dostal sa tak do inak neprístupnej časti hry.