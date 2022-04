Krása a tanec sú synonymá. Kde sú hranice toho, čo dokáže ľudské telo?

Balet SND pripravuje Rukopisy majstrov.

Oslobodený od konkrétneho naratívu, opulentnosti scénickej výpravy, zbavený zbytočných ozdôb. Môže byť balet aj takýto?

Pohybom tvarované krivky končatín v zdanlivo nekonečnom slede geometrických línií, atletizmus sprítomnený v kráse tanca, fyzická energia pretavená do pohybových veršov alebo neuchopiteľná pominuteľnosť tanečnej pózy.

Áno, aj takýto balet existuje.

V centre pozornosti je čistý tanec. Tanečník a ním ovládaná hra svalov je základnou zložkou, ktorá tvorí choreografický text.

Balet SND pripravuje exkluzívny večer neoklasického baletu, ktorý je oslavou ľudského tela.

Zaostrené na ľudské telo

Široké spektrum tanečných štýlov, diferentných škôl a estetík prináša ustavičné inšpirácie v obohacovaní repertoáru baletných súborov. Osvedčené diela klasického odkazu 19. storočia dopĺňajú baletné opusy čerpajúce námety zo svetovej literatúry či avantgardné a modernistické inscenácie.

29. a 30. apríla sú premiéry Rukopisov majstrov v Balete SND.

Rozšírenie repertoárovej pestrosti baletného súboru o neopozerané a inšpirujúce diela je „potravou“, bez ktorej profesionálni tanečníci nemôžu žiť, a vizuálnou pastvou pre publikum.

Pripravovaný zložený program s názvom Rukopisy majstrov ponúkne divákom štyri svieže choreografické pohľady: od vzdušných impresií baletu Murmuration cez prenesený odkaz da Vinciho Vitruviánskeho muža na dokonalosť ľudského tela v choreografii Entropy, zdanlivo nekonečný ohňostroj brilantnej tanečnej techniky v miniatúre The Vertiginous Thrill of Exactitude až po odľahčený a vtipný balet The Concert.

„Inscenáciu Rukopisy majstrov uvádzame s presvedčením, že nesie punc najvyššej kvality choreografického remesla,“ hovorí umelecká riaditeľka baletu Nina Poláková.

„Ide o zásadné oživenie repertoáru o diela choreografov, ktorí na Slovensku doposiaľ neboli uvádzaní. V medzinárodnom kontexte je ich uvedenie v Bratislave vecou prestíže, verím, že je to jeden z krokov, ktoré zaradia Balet SND na pomyselnú svetovú baletnú mapu," dodáva.

Prvá liga v slovenskej premiére

Exkluzívna slovenská premiéra choreografických skvostov velikánov ako William Forsythe, ktorý viac ako dve dekády formuje estetiku svetového baletu, či Jerome Robbins, pre ktorého diela je charakteristický prienik baletu a muzikálu, vychádza zo snahy riaditeľky Baletu SND priniesť do Bratislavy prvoligový svetový repertoár.