Novinky na Netflixe, Apple TV+ a HBO Max: Pozrite si doma nového Batmana s Robertom Pattinsonom a Zoë Kravitz

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Článok pokračuje pod video reklamou

PONDELOK (18. 4. 2022)

The Batman

HBO Max uvedie The Batman, najnovší remake o maskovanom superhrdinovi. Hrajú Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/C1sW8lh9P2A

UTOROK (19. 4. 2022)

White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch

Netflix uvedie dokumentárny film White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch o módnej značke, ktorá ovládla amerických tínedžerov aj popkultúru na prelome tisícročia a o jej úspechu vďaka diskriminácii.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/3yperp-SFYM

STREDA (20. 4. 2022)

The John Wayne Gacy Tapes

Netflix uvedie dokumentárnu mini-sériu The John Wayne Gacy Tapes o obľúbenom susedovi, podnikateľovi a klaunovi, ktorý v skutočnosti sexuálne zneužíval a zabil viac ako 35 maloletých.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/vIDbiQB6N28

Yakamoz S-245

Netflix uvedie sci-fi seriál Yakamoz S-245, v ktorom Zem zasiahne katastrofa a morský biológ na výskumnej misii v ponorke musí spolu s posádkou bojovať o život.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/FlezALT-uBk

PIATOK (22. 4. 2022)

They Call Me Magic

Apple TV+ uvedie dokumentárny film They Call Me Magic o bývalom americkom basketbalistovi Earvinovi „Magic“ Johnsonovi, ktorý je považovaný za jedného z najlepších hráčov všetkých čias. Úprimné rozhovory so spoluhráčmi, súpermi, rodinou či priateľmi mapujú jeho život a kariéru.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/7sgS3SssDX4

Hold Tight

Netflix uvedie kriminálny seriál Hold Tight, v ktorom z bohatého sídliska Varšavy bez stopy zmizne 18-ročný chlapec. Znepokojení rodičia robia všetko pre to, aby ochránili svoje deti, ktoré sa rozhodli vziať veci do vlastných rúk.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/mpApguBHmfw

NEDEĽA (24. 4. 2022)

The Baby

HBO Max uvedie komediálny horor The Baby, v ktorom 38-ročnej žene nečakane doslova pristane dieťa v rukách. Jej život v tom, že si robí, čo chce a kedy chce, sa dramaticky zrúti. Ovládajúce, manipulatívne a násilne sily premenia jej život na horor.