Diana Mórová: Mrchy sa nedajú hrať donekonečna

Veľmi zvažovala, či má do Let's Dance vôbec ísť, pretože nechať o sebe rozhodovať ľudí a počúvať kritiku je ťažké a bolí to.

Vie však, že táto šou však nie je olympiáda a dôležitejšie ako umiestnenie je to, aký z toho má sama pocit a čo všetko sa naučila. Napríklad, že musí dôverovať mužovi a nechať sa ním viesť. Že nemusí stále ukazovať smery a že sa vie otočiť bez toho, aby vyvinula silu.

A sily si naozaj potrebovala šetriť, pretože počas súťaženia musela každý večer hrať v divadle aj skúšať novú hru Salemské bosorky. Aktuálne ju môžeme v televízii vidieť v seriáli Ultimátum.

V seriáli Ultimátum hráte vedúcu kancelárie ministra obrany. Je to čistá intrigánka a mrcha?

Myslím, že to je trochu povrchný pohľad. Simona je žena, ktorá je vo svojej práci dobrá. Má rada moc a pocit, že môže veci riadiť. Nemá rodinu, ale vie ťahať za správe nitky a mať vplyv na mocných chlapov. Cíti sa v tej spoločnosti cenená a chce tam zostať, chce, aby jej všetko vychádzalo.

Hrala sa vám mocná žena dobre?

Áno. Nemala som príliš veľkú plochu, ale bola to dôležitá postava, ktorá rozohráva karty. Ale už som viackrát odmietla ponuky hrať ďalšie mrchy, pretože sa nedajú hrať donekonečna.

Prečo? Aby si vás s takými mrchami ľudia nespájali?

Mňa si s nimi spájajú stále. To mi nevadí. Skôr mám pocit, že zanechávajú v divákoch nedobrú emočnú stopu.

Aké ženy by ste teraz chceli hrať?

Keď sme točili Panelák, jeden režisér mi povedal, že by si ma vedel predstaviť v roli škaredej a sprostej. (smiech) Nie, vážne, najťažšie sa hrajú postavy, o ktorých si poviete, že aká jednoduchá žena. Ak je postava zlá, dobrá, namyslená, dá sa o niečo oprieť. Ale jednoduchý človek musí byť zasadený do dobrého scenára, potom to ide.

Museli ste sa pre túto rolu v Ultimáte niečo nové naučiť?

Nebola som ani v akčnom ani v lekárskom tíme, takže som sa nemusela učiť žiadne špeciálne operácie, ale moja postava bola postrelená. Učili ma teda, ako to bolí, keď do vás strelia, ako mám spadnúť.

Ako?

Dostanete takú šupu, že vás to odhodí.

Čo iné ste sa ešte v poslednej dobe museli naučiť, čo vám zlepšilo život?

Argentínske tango. Vlastne každý štýl tanca je ako učiť sa charakter novej postavy. Každý tanec má úplne iné pravidlá, iné kroky, iné držanie tela. V tangu je to intimita a to nám chýba aj v živote.

Zvlášť odkedy začala pandémia, ľudia sa prestávali stretávať, dotýkať. Tanec ukazuje, ako by sa chlap mal správať k žene.

Ukázal vám aj niečo, čo ste doteraz nevedeli?