Mariana Čengel Solčanská: Videla som všetky adaptácie Búrlivých výšin

Šokovala ju Bergmanova Siedma pečať, najmilšia jej je slovenská kinematografia a hoci ju nikdy neomrzia Búrlivé výšiny, radšej nakrúti podobný príbeh zo Slovenska. Režisérka Mariana Čengel Solčanská.

Ako štrnásťročná som raz zostala hore dlhšie, než bývalo bežné, aby som si o polnoci pozrela Bergmanov film Siedma pečať. Bol to šok. Nikdy predtým, ani potom som nezažila takú fascináciu filmom.

Ale musím sa priznať, že najmilšia mi je slovenská kinematografia. Napríklad filmy Miloslava Luthera, Dušana Trančíka, Stana Párnického sú pre mňa mimoriadne hodnotné, pretože ich autori formovali môj filmársky pohľad na svet.

Keby ste mohli nakrútiť remake nejakého obľúbeného filmu, ktorý by to bol? A čo by ste na ňom urobili inak?

V Británii sa v 19. storočí udial jav v našich končinách nevídaný. Svetovú prózu začali písať ženy. Videla som všetky filmové adaptácie Búrlivých výšin. Je to veľká, rýdza, drásavá dráma o nenaplnenej láske, ktorá nás nikdy neomrzí.