Speváčka Ela Tolstova: Niekedy je pekné byť príliš a nevnímať to ako príliš

Tvár Ely Tolstovej sa objavila na bilboarde na newyorskom Times Square. Zakladateľka skupiny Tolstoys sa stala jednou z ambasádoriek globálneho playlistu EQUAL streamovacej služby Spotify, ktorý oslavuje ženskú hudobnú tvorbu.

Tolstova má dvadsaťštyri rokov. S prvým albumom Botanika zažila jej kapela raketový vzostup, druhý Mirror Me tvorila počas lockdownov a venovala ho hľadaniu vlastnej identity.

Počas jeho písania vraj Tolstova objavila svoje sebavedomie a ženskosť. Vzorovou ukážkou je sebavedomý videoklip k piesni Gentle. Choreografiu trénovala Tolstova štyri mesiace. Ešte deň pred zverejnením klipu si však nebola istá, či ho chce ukázať.

Podľa toho, čo o vás človek dočíta, ste boli také zázračné dieťa. Vďaka rodičom ste vyrastali v umeleckom prostredí. Počas strednej školy ste pomáhali organizovať Dobrý trh, pracovali ste aj na Bratislava Design Week. Bola pre vás umelecká cesta vždy jasná?

Neviem, či bola úplne jasná. Odmalička som vedela, že chcem byť speváčkou, otec je operný spevák. Ale vždy, keď som o svojom sne niekomu povedala, stretla som sa skôr s pousmiatím. Veľa ľudí to vnímalo ako dievčenský detský sen, akoby som povedala, že chcem byť princeznou.

Naši ma dali na klavír, ale to ma veľmi nebavilo, pretože sa tam hrala len klasika. Začala som chodiť na spev a dostala som sa k profesorke Márii Eliášovej. To bolo skvelé. Je to operná, operetná a muzikálová speváčka, ale učila ma najmä populárne pesničky. V tom čase ma však zaujímalo mnoho vecí, chodila som na výtvarnú, bavila ma fotka aj film, pre hudbu som sa rozhodla až trošku neskôr.

Počas mentoringového programu LEAF Talentguide som sa dostala k mentorke Ester Wiesnerovej, ktorá vtedy študovala na Berkeley College of Music. A vrátila som sa aj ku klavíru, kde ma viedol Tibor Feledi. Ten mi ukázal aj základy kompozície. V tom čase som už veľmi chcela začať písať, dostať zo seba emócie, ale veľmi som sa bála.

Čoho?

Pochybovala som o sebe. Hovorila som si, ako môže také malé dievča niečo napísať, veď neovládam teóriu, neviem ani na tom klavíri poriadne hrať. V tom období som si vôbec neverila.

Zakrátko som však nabrala odvahu a napísala prvú pieseň Right Choice, ktorú som aj nahrala v štúdiu a odprezentovala v závere toho mentoringu. Veľmi sa im to páčilo a zavolali nás na prvý koncert.

Potom nás hneď zavolali hrať na TEDx, Dobrý trh, Urban market. Right Choice sa dostala do rádia a spustila sa reťazová reakcia zážitkov.

Potom ste sa chceli dostať na vysnívanú školu Goldsmiths v Londýne, vzali vás, ale nenastúpili ste.