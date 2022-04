Smrť nezmizne, ani keď o nej nebudeme hovoriť

Judith Vanistendael a Ako Dávid prišiel o hlas.

V týchto dňoch je to s čítaním náročné. Mnohí z nás majú problém zahĺbiť sa do pekných kníh, i keď možno tie sú momentálne naším jediným únikom z reality. Ako sa však máme popasovať so skutočne intímnym a existenciálnym príbehom o mužovi so zhubným nádorom na hrtane?

Slovenský knižný trh sa pomaly dopĺňa o výnimočné grafické romány svetových formátov. Jedným z nich je aj kniha Ako Dávid prišiel o hlas, ktorú vytvorila oceňovaná belgická karikaturistka a ilustrátorka Judith Vanistendael. Dokonca s ňou bola nominovaná v roku 2014 v troch kategóriách na prestížnu Eisnerovu cenu, čo je niečo ako Oscar vo svete grafických románov a komiksov.

Zistime, čo znamená život

Kniha Ako Dávid prišiel o hlas je ilustrátorkiným druhým grafickým románom. Prvým bola jej sčasti autobiografická publikácia Dance by the Light of the Moon, ktorá bola dokonca preložená do deviatich svetových jazykov a nominovaná na prestížnu Grand Prix na Medzinárodnom festivale komiksov v Angoulême vo Francúzsku. Debut má dva diely a je o vzťahu medzi mladým dievčaťom a politickým utečencom z afrického Toga. Popri svojej komiksovej tvorbe však Judith Vanistendael stíha pracovať aj ako učiteľka v belgickej umeleckej škole a ilustruje detské knihy.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Je existencionalistka, všetky jej knihy nevyhnutne nadväzujú na život, ktorý sa nesnaží nijakým spôsobom prikrášľovať. Preto sú jej maľby občas tvrdé a nekompromisné, no o to úprimnejšie a autentickejšie. Nechce, aby sme sa na svet okolo seba pozerali cez ružové okuliare, pretože by nám tým mohla úplne uniknúť jeho podstata. Ale nechce ani, aby sme sa celkom ponorili do jeho temnoty. Cítiť, že nájsť v tomto mišmaši balans pre ňu nebolo vôbec jednoduché, no ona to napriek tomu dokázala.

„Vidím len smrť, ktorá je svetlom. Len ja a tá smrť. Dávid je vo vedľajšej izbe, tá je plná slnka. A je ticho. Volám ho: „Kde si? Máš strach? Bolí ťa to?“ Ale on si sedí v tej druhej, slnečnej izbe a neodpovedá. Som sama?“

Chytá sa duša do sieťky?

Len krátko po tom, ako sa Dávidovi narodí vnučka, sa dozvedá o svojej diagnóze. Ako hlavná postava je však sám Dávid iba akoby v pozadí celého príbehu. Väčšinu času mlčí a nechá za seba hovoriť všetkých naokolo – najviac svoju partnerku a jej dcéru, ale aj iných.