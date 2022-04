Divokosť doby

Boris Pilňak a Stroje a vlky.

Keby sa dejiny krútili inak, možno by sa meno Borisa Pilňaka spomínalo jedným dychom s Jamesom Joyceom, Williamom Burroughsom či Williamom Faulknerom ako s najväčšími prozaickými experimentátormi. Má schopnosť tvarovať jazyk do absurdných obrazov, písať tak, že sa to podobá na zrkadlový labyrint v momente, keď v ňom začne stroboskopické svetlo zbesilo blikať a zároveň s naliehavosťou kňaza v extáze hovoriť o posledných veciach človeka.

Kniha Stroje a vlky, ktorú v bohatom preklade Ivany Kupkovej prinieslo vydavateľstvo Európa, vás presvedčí o tom, že zlaté časy literárneho experimentu v modernistickom Rusku patria k tomu najdivokejšiemu, čo sa v literatúre zrodilo. Prosto, keď sa kyvadlo dejín vychýlilo do svojho boľševického extrému, hranice prestali existovať.

Wogau

Boris Pilňak sa narodil v roku 1894 malom mestečku Možajsk v rodine nemeckého veterinára a jeho ruskej manželky. Povolžskí Nemci prišli na šíre stepi v okolí Volgy na pozvanie Kataríny Veľkej v druhej polovici 18. storočia ako kolonizátori.

Boris Andrejevič Wogau, lebo tak sa volal občianskym menom, spoznával ako veterinárov synček od detstva bohaté poľnohospodárske usadlosti, šíru Rus dolnej Volgy, excentrickú sedliacku spoločnosť, v ktorej sa snúbila nemecká pracovitosť a tradičná ruská duša. Už v roku 1915 publikoval svoje prvé texty pod pseudonymom Boris Pilňak – čo je meno dediny, kde istý čas bývali. V nepokojných dobách začal študovať ekonómiu v Moskve, kde okrem štúdia do seba vstrebával aj ruskú umeleckú revolučnosť sprevádzajúcu pád cárskeho impéria a výbuch novej spoločnosti.

Ruská avantgarda zažívala svoje najvýbušnejšie časy, hľadajúc v oslobodených slovách a futuristickej vízii novú reč spoločnosti. Boris Pilňak patril medzi tých najrevolučnejších a jeho texty, najmä román Holý rok (1922) vnímala ruská revolučne naladená literárna kritika ako jazyk novej prózy.