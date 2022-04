Demänovská ľadová jaskyňa sa topí. Dokument ukazuje, ako sa zmena klímy dotýka Slovenska

RTVS uviedla nový dokumentárny film Po nás potopa.

Klimatická kríza je už realitou aj na Slovensku. RTVS vo štvrtok v predvečer Dňa Zeme uviedla nový dokumentárny film Po nás potopa, ktorý hovorí o dopadoch zmeny klímy na každodenný život obyvateľov a obyvateliek Slovenska, na prírodu a krajinu. Pozrieť si ho môžete v archíve na webe RTVS.

Dokument ukazuje, že pre príbehy klimatickej krízy nemusíme chodiť do ďalekej Antarktídy, ale stačí navštíviť Demänovskú ľadovú jaskyňu alebo slovenských poľnohospodárov. Dlhotrvajúce suchá, prívalové dažde a extrémne horúčavy už ohrozujú aj naše zdravie a spôsob života.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Mnoho ľudí, vrátane našich politických zástupcov, je stále presvedčených, že zmena klímy sa nás na Slovensku netýka a preto sa jej nemusíme venovať. Chceli sme ukázať, že opak je pravdou. Klimatická kríza je už realitou ako pre nás ľudí, tak aj pre okolitú prírodu. Pri našej práci v teréne to vnímame dennodenne a mali sme potrebu upozorniť na naliehavosť tohto problému,“ hovorí Adriana Brossmannová z ochranárskeho združenia BROZ, ktoré produkciu filmu iniciovalo.

Príbehy konkrétnych miest a ľudí

„Týka sa zmena klímy aj Slovenska?“ pýta sa dievča internetovej aplikácie v úvode nového filmu Po nás potopa.

Film sa usiluje odpovedať cez príbehy konkrétnych miest a ľudí zo Slovenska, ktorí priamo zažívajú následky klimatickej krízy. Tie prežíva aj poľnohospodár Jozef Oráč, ktorý každý rok bojuje so suchom. Jeho príbeh reprezentuje stovky farmárov po celom Slovensku.

„S natáčaním som súhlasil i napriek tomu, že sám seba by som si vo filme pozrieť nechcel, hanbil by som sa. Avšak vidím pohnutie počasia a zmeny v správaní prírody. Báť sa treba, lebo tie zmeny sú očividné. A ak by prišiel aj minister či niekto z Európskeho parlamentu, rovnako by som to povedal aj im,“ hovorí Jozef Oráč.

Príliš umiernená reakcia spoločnosti

Film zároveň vyzýva divákov, aby zmenu klímy pomohli zastaviť. „Filmov, ktoré sa zaoberajú zmenou klímy, budúcnosťou prežitia a adaptácie ľudstva, by aj u nás malo vznikať viac. Pocitovo sme síce touto témou už zavalení, no reakcia spoločnosti je stále príliš umiernená. V našej vláde bohužiaľ nemáme osvietených politikov a političky, ktorí by sa klimatickej kríze venovali aj bez naliehavej požiadavky verejnosti. Túto nečinnosť bude musieť podľa môjho názoru zmeniť výraznejší tlak zdola - aj to, verím, film komunikuje,“ povedala režisérka filmu Dorota Vlnová.

Na webstránke filmu www.ponaspotopa.sk je možné nájsť možnosti, ako priložiť ruku do boja proti zmene klímy.

Film je výsledkom spolupráce Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), HITCHHIKER Cinema a RTVS.