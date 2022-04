Historik Dubovský: Keď na smrť ubili kňaza, padlo v našej spoločnosti posledné tabu

Charakter krajiny zmenila v apríli 1950 násilná Akcia K.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bola to akcia, akú by si možno netrúfli vymyslieť ani odviazaní scenáristi hororových alebo dystopických filmov. Komunisti boli len chvíľu pri moci, a už sa chystali eliminovať svojho úhlavného nepriateľa - cirkev.

Za niekoľko mesiacov zosnovali monštruózny a zverský plán a zakomponovali doň aj použitie brutálnej sily. V jednu aprílovú noc potom zaútočili na kláštory v Československu a vyhnali z nich všetkých mníchov. Po likvidačnej Akcii K nasledovala v auguste Akcia R a tak rovnaký osud postihol aj rehoľníčky.

Slováci a Česi si uvedomili, čo sa stalo a na viacerých miestach vyvolali vzbury. Nepomohlo. Charakter našej krajiny sa radikálne a navždy zmenil.

"Posmešky a dešpekt bol len jedným z mnohých dôsledkov," hovorí historik PATRIK DUBOVSKÝ. O osudnej noci prvýkrát počul už doma, medzi internovanými mužmi bol aj jeho otec.

Predpokladám, že komunisti na dvere kláštorov neklopali.

Neklopali, na dvere búchali päsťou.

Prečo ich museli napadnúť v noci?

Cez deň mali rehoľníci svoj program. Nepredstavujte si to tak, že celý deň sedeli v kláštore a modlili sa. Pracovali v školstve, zdravotníctve, vo vede alebo v charitatívnych zariadeniach pre starých či mentálne postihnutých ľudí, ktoré štát nedokázal personálne zabezpečiť. Pracovali aj na svojej obžive, na poliach alebo v dielňach. Bolo by náročné cez deň ich všetkých pozbierať - a najmä, vzbudilo by to odpor obyvateľstva. Museli to teda urobiť v noci, keď spali.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jiří Grygar: Viacerí veľkí vedci si myslia, že vesmír stvoril boh, a nie náhodou (rozhovor) Čítajte

Hrubá sila, ktorú proti nim použili, tá bola tiež nevyhnutná?

Hrubá sila bola dôležitá, aby sa dostali dovnútra. Na to mali komunisti aj všelijaké nástroje. Keď im mnísi otvorili, autoritatívne im oznámili, že sa majú do pol hodiny zbaliť, autobusy už boli pre nich pripravené. Hovorí sa o jednom rehoľníkovi, že protestoval a citoval zákony, ktoré porušujú. Okamžite ho fyzicky spacifikovali. Ale o život, našťastie, neprišiel nikto.

Kam ich odviezli?

Do vytypovaných centralizačných kláštorov v Šaštíne, Hronskom Beňadiku, Podolínci, Jasove a Pezinku.

Aký režim ich tam čakal? Podobalo sa to na väzenie?

Postupne. Spočiatku si ani režim nevedel dobre predstaviť, ako to bude vyzerať.