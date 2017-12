Akustický džez pre 21. storočie

[re:jazz] l Point Of View l Infracom! l 2005

8. júl 2005 o 9:00 Marian Jaslovský

Keď Herbie Hancock vydal v roku 1996 album The New Standards, medzi úpravami popových a rockových piesní na ňom bola aj cover verzia skladby skupiny Nirvana. Pre mnohých šok, ale v skutočnosti nič nové. Osvietený klavirista akoby chcel pripomenúť, že džez sa nemôže uťahovať do veže zo slonoviny, ak chce zostať súčasný, že nemôže len zízať späť a na prítomnosť pozerať cez konzervatívne prsty.

Pred troma rokmi nemecký džezový klavirista a aranžér Matthias Vogt zostavil a nahral pre label Infracom! konceptuálny album [re:jazz], na ktorom hral s akustickou formáciou a niekoľkými hosťami úpravy skladieb, ktoré by tradične orientovaný džezman asi vytlačil úplne mimo svojho sveta. Aj v džeze však platí, že koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si hudobníkom a album dopadol skvele.

Išlo totiž o hity z oblasti tanečnej elektroniky pretlmočené do reči "čistého džezu". Pre veľký úspech sa projekt zopakoval a album [re:jazz] sa dočkal viac než dôstojného nástupcu s podtitulom Point Of View.

Od prvých taktov je jasné, že toto je akustický džez pre 21. storočie. Sambové, nujazzové, swingujúce či soulujúce rytmy nemá problém prijať ani predseda spolku džezových staromilcov a pritom si zachovávajú plnokrvnosť, temperament, priamočiarosť a zároveň vrúcnosť a citovú hĺbku - teda atribúty, ktoré prináležia mladosti a ktoré sa s džezom nezvyknú spájať až tak často.

Je to podistým energetická esencia, groove nu jazzu a elektronickej "klubovej hudby" vôbec, ktorá sa dostala medzi tóny klavíra, kontrabasu, bicích, gitary, trúbky či organu hammond a do speváckych liniek.

Medzi speváčkami nájdeme aj esá ako Švédka Victoria Tolstoy a Britka Jhelisa Anderson, niektoré trúbkové party nahrával vychýrený nórsky elektronický mág Nils Petter Molvaer. Album Point Of View je malý akustický klenot, ktorý sa neopočúva.

Skupinu [re:jazz] so speváčkou Inge Lühning môžeme dnes večer vidieť v Bratislave na Vodnej veži. Koncert sa začne okolo 22.30 h, ako predkapela vystúpi nový projekt Oskara Rózsu a Ľubora Priehradníka The Hermit And The Ferryman.