La Cubanidad! - kubánske plagáty

8. júl 2005 o 0:00

Julie von Kübeck: Portrét syna Maximiliána so zajačikom. © Wien Museum



Už len do nedele možno v Rakúskom múzeu úžitkového umenia MAK vidieť výstavu šesťdesiatich kubánskych plagátov, ktoré odrážajú dejiny krajiny plnej protikladov a národa napriek všetkému veselého a plného radosti zo života.

Vystavené plagáty naznačujú prvý zvrat v roku 1959 po páde Batistovho režimu. Grafické diela revolučného obdobia vzdávajú hold vodcovi komunistického režimu Fidelovi Castrovi.

Veselými farbami hrajú i plagáty, glorifikujúce zosnulých bojovníkov Ernesta Che Guevaru či Camilia Cienfuegosa a zdôrazňujú ich pokračujúci život v raji. Obdobím najväčšieho rozmachu plagátového umenia na Kube je polovica 70-tych rokov.

Tematika je rôznorodá - filmové plagáty sú ironické, surreálne, čiastočne pop-artového vzhľadu. Celkom iný je štýl plagátov domácej organizácie solidarity s ľudom Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, v centre pozornosti ktorých stojí vojna a smrť. V 80-tych rokoch sa v plagátovom umení prejavuje stagnácia z dôvodu amerického embarga Kuby a izolácie krajiny vedenej Castrom.

Kubánske plagáty sú zvyčajne vystavované len v USA. Originálna plagátová prehliadka prichádza do Viedne medzi iným z inštitúcií Center for Cuban Studies v New Yorku a Center for Study of Political Graphics v Los Angeles.

Výstava je v MAK-u (Stubenring 5) prístupná od 10.00 do 18.00. Dostanete sa tam metrom U3, električkami 1, 2 a autobusmi 1A, 74A až po stanicu Stubentor alebo metrom U4 po stanicu Landstrasse, alebo linkami S1, S2, S3 po stanicu Bahnhof Wien Mitte. Základné vstupné stojí 7,90 eura, zľavnené 4 eurá. Každú sobotu je vstup do MAK-u pre návštevníkov zdarma.

Foto © Cuban Art Space, Center for Cuban Studies,

New York

K veľkomestu patrila aj žirafa

Hermesova vila v bývalom cisárskom poľovníckom revíri dnes prináleží zoologickej záhrade Lainzer Tiergaren a je ideálnym miestom na objasnenie vzťahu medzi zvieraťom a človekom v meste. Ako hovorí riaditeľ Hermesovej vily Wolfgang Kos, kurátori sa snažili pripraviť pre návštevníkov zábavnú, čiastočne kaleidoskopickú a informatívnu výstavu plnú prekvapení Zvieratá vo veľkomeste. Bohatý sprievodný program je pripravený predovšetkým pre deti.

Jednotlivé témy výstavy opisujú napríklad históriu predvádzania zvierat či zabudnutý význam hospodárskych zvierat v mestskom prostredí. Ďalšími témami sú problémy ako návrat divokých zvierat do prírody či problémy s nariadeniami o chove psov vo Viedni. Návštevníci môžu vidieť i portréty psov z Viedne 19. storočia alebo i najmenších zvieracích "obyvateľov" mesta - parazity či potkany. Jedna kapitola výstavy mapuje obdobie dovozu exotických zvierat do Viedne, ako napríklad v r. 1828 dostal panovník od egyptského vicekráľa darom živú žirafu, ktorú ako prvú svojho druhu doviezli do viedenského Schönbrunnu.

Prehliadka Zvieratá vo veľkomeste je prístupná v Hermesovej vile zoologickej záhrady Lainzer Tiergarten denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 až do 20. novembra. Vstupné stojí od 2 do 4 eur, v piatok dopoludnia je vstup zdarma.

HUDBA - ROCK, POP,

DŽEZ A ETNO

Arena, Baumgasse 80

8. 7. Napalm Death + Diecast + Sayyadina o 20.00

11. 7. New York Ska Jazz Ensemble + Tokyo Ska Paradise Orchestra o 20.00

11. 7. Confronto Faust Again + Instil o 20.00

12. 7. The Queers o 20.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton, Stadtpark

do 9. 7. Wallace Roney: The sci-fying Trumpet player o 21.00

10. 7. Flat 5 Elements o 21.00

12. a 13. 7. Trio Mocoto o 21.00

14. 7. Klaus Doldingers Passport o 21.00

Theater am Spittelberg, Spittelberggasse 10

8. 7. Insingizi - a cappella z Južnej Afriky o 20.00

9. 7. Nim Sofyan, keltsko-balkánska a anatolská hudba o 20.00

12. - 14. 7. Miniatúry s Agathe Notnaglovou, Comicompany & Co, Clownin Rossa o 20.00

15. a 16. 7. Monique Schnyderová: Mamalou o 20.00

Festivaly

Jazz Fest Wien

28. 6. - 29. 7.

Viedenská radnica, nádvorie Arkadenhof, Radničné námestie, vchod z Lichtenfelsgasse

8. 7. Antony & The Johnsons, CocoRosie o19.00

8. 7. Thievery Corporation o 23.30

9. 7. Vusi Mahlasela, Marta Topferová (vstup zdarma) o 18.00

9. 7. Madrid De Los Austrias (vstup zdarma) o 23.30

10. 7. Jamie Cullum, Acoustic Ladyland o 19.30

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

8. a 9. 7. Danny Moss & Jeanie Lambe o 21.00

11. 7. Bobby Shew o 21.00

2. klezMore festival Vienna

do 10. 7. Old Routes - New Ways

Planet Music, Adalbert-Stifter-Strasse 73

10. 7. WabDeRer & Paul Brody's Sadawi o 20.00

Kostol Gaussplatz, Gaussplatz 14

9. 7. Ensemble Klesmer Wien & Nikitov o 20.00

DIVADLÁ

Raimund Theater, Wallgasse 18

do 16. 7. Rómeo a Júlia, muzikál

Odeon, Taborstrasse 10

do 16. 7. Serapionovo divadlo: Xenos, ut - so o 20.00

Theater Akzent, Theresianumgasse 16-18

Viedenské operetné leto 2005: operetná revue s melódiami od Johanna Straussa až po Roberta Stolza, st - so o 20.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Secession, Friedrichsstrasse 12

od 7. 7. Michael Krebber, Catherine Krebber, Terence Koh

MAK - Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 10. 7. La Cubanidad!, kubánske plagáty 1940 - 2004

do 2. 10. Pasminovské šály a ich európske variácie

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 24. 7. René Magritte

Leopoldovo múzeum, Museums Quartier, Museumsplatz 1

do 22. 8. Holá pravda. Klimt, Schiele, Kokoschka a ďalšie škandály

Albertina, Albertinaplatz 1

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

Kunsthalle Wien - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 4. 9. Žije a pracuje vo Viedni II.

Viedenské múzeum, Karlsplatz

do 25. 9. Sinalcovská epocha

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Viedenské múzeum nábytku, Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

pripravila compress -

Radničné námestie žije aj v noci

Viedeň je mestom hudby počas celého roka. Bez prestávky, aj keď má 30 pohárov v tieni, čo je vtipná merná jednotka, označujúca počet pohárov piva, ktoré by sa kvôli horúčave mali vypiť.

Absolútnym letným hudobným hitom je festival hudobných filmov na Radničnom námestí. Práve tu sa na veľkoplošnej obrazovke od začiatku mesiaca zdarma premietajú klasické alebo džezové hudobné filmy. Chodím tam rád nielen preto, že to nič nestojí, ale aj preto, že sa tam možno voľne pohybovať, prehodiť pár slov s priateľmi, možno sa tam aj dobre najesť v pouličných stánkoch rôzneho druhu. Toho sa však možno zriecť - kvôli letným horúčavám a aj kvôli cenám. Dobrú službu urobí aj müsli tyčinka prinesená z domu. Premietať sa začína až po zotmení, väčšinou teda okolo 21. hodiny. V najbližších dňoch si možno v rámci festivalu hudobných filmov na viedenskom Radničnom námestí vybrať z týchto filmov:

8. 7. Friedrich Gulda, Herbie Hancock, Joe Zawinul - Salzburg Concert, 1989

9. 7. Waldbühne 2004: Noc Čajkovského. Berlínski filharmonici; Sir Simon Rattle; Lang Lang

10. 7. Slávnosti pri jazere Mörbisch 2004: Kálmán: Grófka Marica

11. 7. David Ojstrach, husle (Kreisler, Lalo, Brahms, Sibelius, Beethoven, Čajkovskij, Locatelli), 1937 - 1968

12. 7. Tanec: Stravinskij: Noces & Le Sacre du Printemps. Chor.: Angelin Preljocaj, 1990 & 2004

13. 7. Berlioz: Les Troyens (1. časť); Gardiner; Graham, Antonacci, Kunde, Tézier, 2003

14. 7. Berlioz: Les Troyens (2. časť)

15. 7. Jamie Cullum. Džez, 2004

16. 7. R. Strauss: Život hrdinov & Don Quijote. Berlínski filharmonici; Karajan, 1985, 1986

CHRISTOPH MANDL

Mandl texte,

Viedeň - Bratislava

Viedenčania počúvajú klezmer

Druhý ročník festivalu KlezMORE festival Viedeň 2005 potrvá do 10. júla. Festivalu sa zúčastňujú zoskupenia z Rakúska, Nemecka, Maďarska, Poľska, Švédska, Holandska, USA a Kanady a prinášajú melódie starobylých klezmerovských koreňov cez východoeurópsku tradíciu až po štýlové fúzie rôznych foriem džezu či etna a trashovo-punkových tónov.

Kanadská speváčka Lenka Lichtenbergová prednesie v piatok 8. júla v Kirche Gaussplatz piesne spájajúce židovskú tradíciu s inými hudobnými žánrami. Druhá časť piatkového večera bude patriť švédskemu sextetu Den Flygande Bokrullen, plnému brassovej a klezmerovskej energie. Na sobotňajšom programe sú koncerty Leona Pollaka a Ensemble Klesmer Wien a holandskej skupiny Nikitov. Pod mottom "Židovské piesne sa stretávajú s rómskym džezom" ponúkne Nikitov band fúziu tradície so židovskou východoeurópskou ľudovou hudbou, džezom, ale i hudbou pochádzajúcou z Turecka. V kostole Kirche am Tabor (Am Tabor 7) bude holandské kvarteto prezentovať svoj aktuálny album Amulet.

Festivalový záver bude v nedeľu 10. júla patriť dvojkoncertu v Planet Music domácim WanDeRer s prezentáciou nového albumu Cylinder a vystúpeniu amerických Paul Brodyis Sadawi. Trubkár Paul Brody je majstrom vo fúzovaní elementov rôzneho pôvodu do nových, nezvyčajných kontextov. Sadawiho kvinteto spája bravúrne tradičnú hudbu východoeurópskych židov, teda klezmeru s inými žánrami a v jeho hudbe vyniká vysoká umelecká zručnosť a humor.

Jednotlivé večerné koncerty 2. klezMORE festivalu Viedeň 2005 sa začínajú vždy o 20.00 hod. Cena lístkov sa pohybuje od 18 do 25 eur. Festivalový pas na šesť koncertov stojí 95 eur. Bližšie informácie o predpredaji a programe získate na www.klezmore_vienna.at.

René Mederos Pazos - O.T., 1971.



Minulý týždeň sa vo viedenskej zoologickej záhrade Schönbrunner Tiergarten narodilo sibírskej tigrici Tanji mláďa. Niekoľko dní po narodení sa koncom týždňa malý tigrík predviedol návštevníkom zoologickej záhrady. Jeho prvé nemotorné krôčiky zožali veľký obdiv najmä u detí. Či je to tiger, alebo tigrica zatiaľ nie je možné zistiť. Tigrica Tanja priviedla vo viedenskej zoo na svet už svoj štvrtý prírastok. Naposledy v novembri roku 2000 sa jej narodili dvojičky Nadja a Lara, ktoré našli svoj nový domov v zoo Schmiding pri Welse.