Novinky na Netflixe a HBO Max: Tvorcovia The Wire prichádzajú s novým krimi seriálom

Pozrite si prehľad noviniek.

Jon Bernthal v seriáli HBO - We Own This City. (Zdroj: WarnerMedia)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

PONDELOK (25. 4. 2022)

We Own This City

HBO Max uvedie kriminálnu mini-sériu We Own This City o korupcii a morálnom kolapse polície, ktoré postihli americké mesto Baltimore, v ktorom sa presadzoval zákaz drog a hromadné zatýkania na úkor skutočnej policajnej práce. Natočené podľa skutočných udalostí, ktoré spísal do knihy reportér Justin Fenton. Scenár písali tvorcovia legendárneho seriálu The Wire.

STREDA (27. 4. 2022)

The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes

Netflix uvedie dokument The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, ktorý skúma záhadu okolo smrti filmovej ikony prostredníctvom doteraz nepočutých rozhovorov s jej najbližšími osobami.

Silverton Siege

Netflix uvedie akčnú drámu Silverton Siege, v ktorej trio bojovníkov za slobodu po neúspešnej sabotážnej misii v južnej Afrike v roku 1980 skončia ako držitelia rukojemníkov v banke. Ako výkupné chcú okamžité prepustenie Nelsona Mandelu. Natočené podľa skutočnej udalosti, ktorá začala hnutie "Free Mandela".

365 Days: This Day

Netflix uviedie pokračovanie erotickej drámy 365 Days: This Day o znovuzjednotenej dvojici, ktorej komplikuje život rodinné väzby a záhadný muž, ktorý vstúpi do Laurinho života, aby si za každú cenu získal jej srdce a dôveru.

PIATOK (29. 4. 2022)

Make or Break

Apple TV+ uvedie dokumentárny seriál Make or Break o profesionálnych surferoch, ktorí ako najlepší v tomto športe, cestujú po svete a bojujú o titul majstra sveta, ale zároveň musia aj veľa obetovať.

SOBOTA (30. 4. 2022)

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith

Amazon Prime Video uvedie dokument The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith o kontroverznom vyšetrovaní vraždy Beverly v jej dome v Ontáriu. Dokument obsahuje výpovede z prvej ruky, rozhovory s odborníkmi či zábery z rodinných archívov.