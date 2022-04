Miniatúrnu knihu básní od Charlotte Brontëovej vydražili za 1,6 milióna dolárov

Rukopis pochádza z roku 1829.

LONDÝN. Miniatúrnu knihu básní, ktorú ako 13-ročná vytvorila anglická spisovateľka Charlotte Brontëová, získalo v dražbe v New Yorku za 1,6 milióna dolárov britské konzorcium. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.

Knižku, rozmermi menšiu než hracia karta, tvorí 15-stranový rukopis z roku 1829. Ide o zbierku desiatich dosiaľ nepublikovaných básní, ktorú predstavili minulý týždeň v New Yorku. Publikácia bola ukrytá pred očami verejnosti viac než jedno storočie.

Zväzok s názvom A Book of Ryhmes by Charlotte Bronte, Sold by Nobody and Printed by Herself (sic) je ručne zošitý v pôvodných hnedých papierových obaloch. Dielo zakúpila britská literárna charitatívna organizácia Friends of the National Libraries (FNL). Čiastku potrebnú na zakúpenie knihy vyzbierali od darcov.

Aukcia sa konala počas uplynulého víkendu na medzinárodnom podujatí The Antiquarian Book Fair v New Yorku. Knihu dostane Brontë Parsonage Museum v anglickom grófstve Yorkshire, kde Charlotte vyrastala so svojimi mladšími sestrami Emily a Anne.

Kniha sa na verejnosti neobjavila od novembra 1916, keď sa predala na aukcii v New Yorku za 520 dolárov. Jej súkromný majiteľ našiel rukopis "v obálke vloženej do inej knihy", tvrdí Henry Wessells - predstaviteľ newyorského kníhkupectva James Cummins Bookseller.

Sestry Brontëové sú autorkami jedných z najobľúbenejších románov anglickej literatúry, hodnotí AFP. Charlotte napísala romány Jana Eyrová, Shirley či Villette. Emily je autorkou románu Búrlivé výšiny a Anne sa preslávila románom Tajomná pani Grahamová.