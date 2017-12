50 Cent chodí s Usherovou bývalou

BRATISLAVA 8. júla (SITA) - Americká hip-hopová hviezda 50 Cent údajne chodí so svojou hereckou kolegyňou Joy Bryantovou. Raper, vlastným menom Curtis Jackson, v súčasnosti nakrúca poloautobiografický ...

8. júl 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 8. júla (SITA) - Americká hip-hopová hviezda 50 Cent údajne chodí so svojou hereckou kolegyňou Joy Bryantovou. Raper, vlastným menom Curtis Jackson, v súčasnosti nakrúca poloautobiografický film s názvom Get Rich Or Die Tryin' v jeho rodnom New Yorku. Podľa New York Daily News Bryantová chodila začiatkom roka s iným známym spevákom - Usherom. "Joy rada chodí s dôležitými mužmi. No vzťah medzi ňou a 50 Centom sa drží v tajnosti. Na pľaci sa jeden druhému vyhýbajú, no v hotelových izbách to tak nevyzerá," povedal zdroj blízky filmárom.