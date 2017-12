Chuck Berry sa správa ako diva

8. júl 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 8. júla (SITA) - Veterán rockovej hudby Chuck Berry nahneval svojich fanúšikov, keď zrušil koncert v škótskom Glasgowe, pretože usporiadatelia koncertu nesplnili jeho prehnané požiadavky. Spevákovi sa údajne nepáčil prístup organizátorov už na letisku. Veci šli od zlých k ešte horším, keď sa Berry sťažoval na vybavenie hotelovej izby a šatne, čo viedlo k jeho odchodu. "V zásade je to hašterivý starý muž, ktorý tu vlastne ani nechcel byť. Správal sa ako diva typu Jennifer Lopez či Mariah Carey," povedal jeden z organizátorov pre denník Daily Record.

Všetky problémy začali, keď sa 78-ročný hudobník sťažoval na luxusný Mercedese CPL, ktorý ho prišiel vyzdvihnúť na letisko. "Keď prišiel, čakalo naňho auto so šoférom. Chcel šoférovať sám, ale to sme mu pre jeho pokročilý vek radšej nedovolili. Aj keď sme mali dve autá - jedno pre neho, druhé pre jeho sprievod," pokračoval zdroj. Berryho ubytovali v najluxusnejšom apartmáne hotela Arthouse, no na speváka ani to priveľmi nezapôsobilo. V koncertnej sieni si vymenil šatňu so svojou kapelou, no ani to nezabránilo tomu, aby koncert neodohral. "Urobili sme všetko, čo sme mohli, ale, aby som mal byť úprimný, ničím by sme mu nevyhoveli. Fanúšikov tým veľmi sklamal," dodal zdroj. Berry sa polhodinu po svojom odchode z koncertnej haly vrátil, no nakoniec nevystúpil, keď zistil, že väčšina fanúšikov už odišla.