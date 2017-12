Lil' Kim sa nevzdáva

BRATISLAVA 8. júla (SITA) - Americká raperka Lil' Kim sa rozhodla, že do väzenia nepôjde ako zúfalá a zabudnutá hviezda a najnovšie vydala nový singel. Chce tak všetkých neprajníkov presvedčiť o tom, ...

8. júl 2005 o 11:50 SITA

BRATISLAVA 8. júla (SITA) - Americká raperka Lil' Kim sa rozhodla, že do väzenia nepôjde ako zúfalá a zabudnutá hviezda a najnovšie vydala nový singel. Chce tak všetkých neprajníkov presvedčiť o tom, že je predovšetkým umelkyňa. Svoj singel Shut Up Bitch vydala deň potom, čo ju federálny súd odsúdil na rok väzenia nepodmienečne, za to, že v roku 2001 klamala pred veľkou porotou v prípade streľby pre newyorským rádiom. V piesni speváčka, ktorej pravé meno je Kimberly Jonesová, dáva na pravú mieru klebety o tom, že je žobrácka narkomanka po plastických operáciách.