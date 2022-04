Marián Gáborík a Boris Valábik: Už rozumieme, čo je to mentálna únava

BORIS VALÁBIK si na Mariánovi „Bramborovi“ Gáboríkovi najviac váži to, že by mohol sedieť doma, mať vyložené nohy a nič nerobiť, ale našiel si nový cieľ, nadchol sa pre neho a ide za ním, čo je vlastnosť, ktorá z neho urobila aj úspešného hokejistu.

MARIÁN GÁBORÍK si na Borisovi Valábikovi váži to, že napriek nabitému pracovnému programu si na ich spoločný podcast aj na televíznu šou Boris a Brambor vždy nájde čas a je vždy dobre pripravený.

Obom táto od hokeja diametrálne odlišná profesia moderátorov otvorila obzory, zrazu vidia svet, ktorý pri pozeraní na puk nevideli, zrazu sa pozerajú inak nielen na filmy, ale aj na ľudí, ktorí nepracujú svalmi, ale hlavou.

Tvrdia o sebe, že sa v ničom nezhodujú, dokázali sa doťahovať aj počas tohto rozhovoru, ale nesúhlas toho druhého nikdy neberú osobne.

Čo nové ste sa naučili, keď ste sa prekvalifikovávali z hokejistov na moderátorov?

MG: Naučili sme sa viac využívať našu slovnú zásobu. Boris bol vyrozprávanejší, mne to chvíľku trvalo. Od ľudí, s ktorými sa rozprávame v podcastoch aj v telke, sa veľa naučíme, v mojom prípade aj slovné spojenia a spisovnejšie slová. Teda moja nová skúsenosť je rozprávať.

BV: Toto mal Brambor asi ťažšie, lebo prišiel čerstvo z Ameriky. Ja už som bol na Slovensku dlhšie. Keď rozprávate dlhšie po anglicky, napadajú vám vety v angličtine, chvíľku to trvá, pokiaľ sa človek preorientuje na rodnú reč. Samozrejme, tým, že je to rodná reč, sa to vráti.

Ale úplne som rozumel tomu, keď mu na začiatku trvalo dlhšie niečo povedať. Aj manželke som nedávno hovoril, že sa zlepšil. Vo všetkom.

Je moderovanie ľahšie alebo ťažšie ako vyjsť na klzisko a hrať hokej?

MG: To sa nedá porovnávať. Hokej som hral odmalička, toto je niečo úplne iné. Po takom maratóne nakrúcania, hoci nezdvihnem ani jeden prst a nepohnem zadkom, som totálne unavený a je to úplne iná únava ako po zápase.

BV: Keď som ešte hrával hokej, nechápal som ľudí, ani vlastnú mamu, keď mi hovorila, že aká je unavená z roboty. Veď tam nič nerobíš, ako môžeš byť unavená? Ja som vnímal iba fyzickú únavu. Teraz už rozumiem, čo je to mentálna únava. Je to diametrálne odlišné.

Čo je na tejto novej práci najlepšie?

MG: Že poznávame nových ľudí, stále sa učíme, nasávame informácie. Mali sme v podcaste lekárov, kozmonauta, ľudí z iného športu ako je hokej. Človek má prehľad a mozog mu nestagnuje.

BV: Súhlasím, otvárame si nové obzory, lebo celú hokejovú kariéru sme žili len jeden typ života, to je ako keby sme sa nikdy nepozreli na oblohu, pozerali sme sa len do zeme. Teraz vidíme, že sú aj iné svety a iné životy.

Na druhej strane som však rád, že sme v našej šou zostali pri hokeji, že sa venujeme aj tomu, že sme nezabudli na to, čo sme robili. Ísť úplne iným smerom a zabudnúť na to, čo sme robili odmalička, by bola veľká škoda.

MG: Nie je to len o tom, že robíme podcast a nasávame pri tom informácie, ale má to aj svoj dojazd. Keď sme sa rozprávali s naším prvým kozmonautom Ivanom Bellom, prišiel som domov a pozrel som si znovu Apollo 13. Zrazu som sa na ten film pozeral úplne inak.

Alebo keď sme robili rozhovory s hercami, pozrel som si ich filmy úplne inými očami.

BV: Odkedy som sa spoznal s hercami a hovorili mi o svojej práci, aj ja úplne inak pozerám na filmy. No a Ivan Bella, ten nám neuveriteľne otvoril obzory.

Nehovoríte si dnes, čo som ja radšej nešiel za kozmonauta?