Natalie Portmanová zaujala políciu

8. júl 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 8. júla (SITA) - Hollywoodsku herečku Natalie Portmanovú nedávno zastavila polícia, a vďaka jej novému zostrihu si ju radšej preverila. Držiteľka zlatého Glóbusu chcela vo svojom aute ísť cez tunel z časti Queens na Manhattan, keď ju polícia zastavila a preverovala si jej totožnosť. Herečka si pre potreby filmu V For Vendetta oholila hlavu, čo políciu veľmi zaujalo. "Nikdy sa mi nič podobné nestalo. Bola to úplná náhoda. Môj vodičský preukaz už dávno prepadol, pretože som bola dlho v zahraničí, a toto bol prvý deň, čo som doma opäť šoférovala. Veľa som filmovala v Izraeli a Berlíne. Povedali mi, aby som nešla cez tunel, ale po moste. Doteraz to nechápem," povedala 24-ročná herečka.