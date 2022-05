Seriálové okno Ďura Červenáka

Masívna invázia vikingov.

Popkultúrna jar mala byť zasvätená netopierovi, v skutočnosti sa však niesla v znamení krvilačných lúpežných nájazdníkov. Áno, stále je reč o popkultúre a... Vikingoch. V kinách práve vyčíňa drsný Severan od jedného z najzaujímavejších súčasných režisérov, experimentátora a majstra atmosféry Roberta Eggersa. To je však už len vrchol bohatej nádielky, o ktorú sa postarala hlavne najväčšia streamovacia služba.

Vikingovia skončili, nech žijú Vikingovia: Valhalla. Voľné pokračovanie populárneho seriálu sa odohráva zhruba po sto rokoch, ale opäť tu máme nájazdy na Britské ostrovy a doma boj o prístavné mesto Kattegat. Zmena nastala v hlavnom tvorcovi seriálu – Michaela Hirsta, ktorý napísal všetky diely pôvodných Vikingov a zhruba od štvrtej sezóny už varil polievky z tupej sekery, vystriedal veterán Jeb Stuart, ktorý sa svojho času podieľal na Smrtonosnej pasci a Utečencovi a odvtedy nedostal väčšiu príležitosť.

Pod jeho dohľadom majú noví Vikingovia dynamickejší dej s dostatkom akcie a do očí udrie solídna výprava, a predsa nedokážu diváka naozaj upútať či strhnúť. Príčinou je čiastočne to, že vo vzťahu k historickým reáliám ide často o rýdzu fantasy (napríklad Dánom vládne žena, dokonca tmavej pleti). Najmä však seriál nedokáže prísť so zaujímavými, tobôž charizmatickými postavami, akými boli kedysi Ragnar a Lagertha, a aj ich predstavitelia sa stále iba hľadajú.