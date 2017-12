Underworld na budúci týždeň v Prahe

8. júl 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 8. júla (SITA) - Kultová tanečná kapela Underworld sa predvedie na budúci týždeň v stredu v Prahe. Underworld vystupovali v Českej republike už pred dvoma rokmi, keď boli headlinermi festivalu Creamfields. Tento raz vystúpia v pražskom T-Music Parku. Predskokana im bude robiť česká kapela Skyline a popredný český dídžej Tráva.

Počiatky kapely siahajú do roku 1981, keď Rick Hyde a Karl Smyth založili kapelu Freuer, ktorú v roku 1987 premenovali na Underworld. V tom istom roku vznikol debutový album Underneath the Radar. Skupina vtedy vystupovala ako predskokan Prince či Eurythmics. Zlom nastal v roku 1990 s príchodom tretieho člena - speváka Darrena Emmersona. O dva roky neskôr prichádzajú s úspešnou platňou Dark and Long. Najväčšiu slávu im však priniesla skladba Born Slippy, ktorá sa objavila v legendárnej snímke Trainspotting. Nasledovali albumy Second Toughest In The Infants a Beaucoup Fish. V roku 2000 opúšťa Underworld Darren Emmerson, ktorý sa rozhodol vyskúšať sólovú dráhu. Zároveň vychádza živý album Everything Everything s najväčšími hitmi. V roku 2002 sa prihlásili s platňou A Hudred Days Off. Naposledy potešili svojich fanúšikov pred dvoma rokmi s výberovkou Anthology 1992-2002.