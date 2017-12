Depeche Mode nahrávajú nový album

8. júl 2005 o 17:27 SITA

BRATISLAVA 8. júla (SITA/AFP) - Jedna z najkultovejších skupín hudobnej histórie Depeche Mode vydá na jeseň svoj nový album. Depeche Mode o albume prezradili jeho názov - Playing The Angel, i názvy niekoľkých piesní, ktoré sa na nej objavia: Precious, Sinner in Me, Suffer Well, John the Revelator, Macrovision, A Pain That I Used To Be, I Want It All. Album bude spolu s Depeche Mode produkovať Ben Hillier, ktorý produkoval napríklad aj album Blur Thank Tank a momentálne veľmi ospevovaný album skupiny Doves Some Cities. "Je to skvelý pocit byť opäť v štúdiu. Máme obrovskú radosť z nového materiálu," povedal Dave Gahan. "Všetci si myslíme, že vznikne skvelý album. Ben Hillier priniesol do skupiny úplne novú dynamiku, čo je dosť inšpirujúce," dodal Gahan.

Depeche Mode už ohlásili aj svoju dlho očakávanú koncertnú šnúru, ktorá bude ich prvou po štyroch rokoch. Skupina bude na turné hrať aj piesne zo svojho nového albumu. Kapela tento rok na jeseň navštívi Ameriku, kde odohrá 21 koncertov a do Európy, kde odohrá 39 koncertov, má namierené budúci rok. Európsku šnúru začnú Depeche Mode 13. januára 2006 v nemeckom meste Drážďany a skončia ju 3. apríla 2006 v londýnskej Wembley Aréne.

Depeche Mode naposledy koncertovali v roku 2001 s ich albumom Exciter. Kapela odohrala 85 koncertov takmer milión ľuďom.

Minulý rok taktiež znamenal úspech pre Depeche Mode. Kapela vydala remixový album Depeche Mode Remixes 81-04, z ktorého sa na celom svete predalo viac než jeden milión kusov. Depeche Mode takisto nahrali úspešný singel Enjoy The Silence, ktorý zremixoval Mike Shinoda.