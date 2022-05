Louis Garrel pre SME: Bojím sa terorizmu detí. Za klímu budú bojovať s kalašnikovom

Raz budú v kinách len propagandistické filmy, vraví francúzsky herec a režisér.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako herec má LOUIS GARREL absolútnu istotu. Patrí medzi svetovú špičku a vie to. No ako režisér ešte stále pozná trému a stres a tomu trochu prepadol, aj keď mala v Cannes premiéru jeho komédia o klimatickej kríze Krížová výprava.

Rozhovor pre denník SME poskytol, keď mal po všetkom a tešil sa zo smiechu v kinosále. Vítal nás s úsmevom: Ja som Louis z Paríža. A naozaj rozprával ako Louis z Paríža. Ten úsmev mu vydržal, aj keď začal opisovať situácie z budúcnosti, pri ktorých vraj bude lepšie rovno si streliť guľku do hlavy.

Čím ste sa trápili, keď ste mali dvanásť rokov?

Keď som mal dvanásť rokov? To je presne ten vek, keď pred rodičmi všetko skrývame. A čokoľvek, čo sa nedozvedia, je vzrušujúce. Pamätám si, že už vtedy som bol zvedavý, aká raz bude moja prvá sexuálna skúsenosť, s kamarátmi sme hovorili o masturbovaní.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Léa Seydoux pre SME: Som Francúzka, rada trpím. Aj nová láska je len prísľubom utrpenia Čítajte

Mal som aj veľa komplexov, v tom som určite nebol sám, takže niekedy som túžil byť proste len nenápadný. Určite by som nesadol na loď ako Greta Thunberg, aby som pred kamerami z celého sveta preplával Atlantik.

Kedy ste si začali uvedomovať hrozby klimatickej zmeny, ktorým sa venujete aj vo vašom novom filme?

Ešte pred pár rokmi by ma nikto na takýto film nenahovoril. Problémy klímy som nevnímal, ráno som myslel len na svoje ponožky, svoje nohavice, či potrebujem opasok, alebo nie. Nechápal som ani aktívnych bojovníkov, určite by som nešiel preto von a nedemonštroval. No potom som začal počúvať vedcov a meniť svoje správanie a myslenie.

Francúzsko nie je krajina, kde vás k tomu nútia. Ešte donedávna bolo jediným opatrením zákaz plastových paličiek na zamiešanie cukru do kávy. Ak chceme klimatickú zmenu zvrátiť, toto asi nebude tá správna cesta. Musíme zaradiť vyššiu rýchlosť, inak sa môžeme rovno vyhlásiť za samovrahov.

Louis Garrel vlani v Cannes pri premiére. (zdroj: PROFIMEDIA)

Najaktívnejšie sú dnes deti, respektíve mládež. Ako ste prijali, že ich ako dospelý človek musíte poslúchať?

Rešpektujem to, pretože dnešné deti vedia, čo treba robiť. To už nie sú žiadni milí ekológovia, ktorí sa venujú pekným a prospešným veciam, pestujú biocparadajky a zdravé jablká.