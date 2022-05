Herec Peter Kočiš: Rád by som si zahral tenis s Nadalom a vo filme s Al Pacinom

Hovorí sa, že nikdy neľutuj to, čo si urobil, ale to, čo si neurobil. PETER KOČIŠ si však nie je celkom istý, že to platí vždy. Stalo sa mu, že kývol na ponuky, ako bolo moderovanie smeráckeho MDŽ, ktoré dnes považuje za chybu.

Na ľudí občas pôsobí prísne a nedostupne, ale vysvetľuje to len ako sebaobranu tých, čo sú známi cez televíznu obrazovku, a ľudia majú tendenciu si ich privlastňovať.

A on je na televíznej obrazovke naozaj dlho – od svojich piatich rokov. Hrával zväčša kladné úlohy, zažiaril v zápornej, teraz hrá slovenského premiéra.

V seriáli Ultimátum hráte premiéra. Aký je to človek?

Je to politik, ktorý sa dostane do problematickej situácie, lebo zo skrine vypadnú nejakí kostlivci a on to musí riešiť prostriedkami, ktoré nie sú vždy kóšer. Pokyny vydáva cez ľudí, ktorými je obklopený, aby si sám nezašpinil ruky.

Je to kladná alebo záporná postava?

Na tomto seriáli sa mi páči, že tam nie sú vyslovene kladné a záporné postavy. Samozrejme, niektoré by sa tak dali označiť, no tento premiér nie. Zrejme to je špičkový politik, ktorý nie je celkom férový a čistý.

Ak by ste odo mňa vyžadovali nejakú definíciu, tak by som ho označil skôr za zápornú postavu, no nie je to, ako sa hovorí, sviňa na prvú.

Museli ste sa pre túto postavu niečo nové či špeciálne naučiť?

Nič také, ako moji kolegovia, čo museli liezť, bojovať, operovať. Moja príprava s režisérom Mišom Kollárom spočívala v tom, že som sa snažil pochopiť myslenie tých ľudí. Akým spôsobom narábajú s tou obrovskou mocou a zodpovednosťou, ktorú premiér každej krajiny v rukách má a ktorá sa dá použiť na dobré ciele, aj zneužiť v mene akéhosi vyššieho princípu.

Snažil som sa moju postavu hrať tak, aby sa nepodobala na žiadneho z minulých ani súčasných premiérov.

Prečo?

Pretože tento seriál nevykresľuje konkrétnu historickú postavu ani režim. Ak by to tak bolo, príprava by bola oveľa komplexnejšia a zložitejšia. Musím si napozerať gestá, intonácie, vidieť tých ľudí rozčúlených, smutných, veselých atď.

Ak teda diváci v mojej postave premiéra nájdu nejaké styčné body s niektorým z pánov – o pani Radičovej asi nebudeme hovoriť, lebo nehrám premiérku – ktorí doteraz viedli túto krajinu, je to možné, ale určite to nebol zámer.

A čo iné postavy? Museli ste sa kvôli nim naučiť niečo zvláštne?

Vo filme Výstrel navyše som hral ostreľovača a tam som musel absolvovať aj školenie. Niežeby som teraz toho ostreľovača mohol aj robiť, ale dozvedel som sa, ako vyzerá jeho puška, ako sa s ňou narába, čo všetko sa robí, keď idete na nejaký zásah, alebo na niekoho si počkať.

Ale viac ako technická príprava ma zaujímalo myslenie tých ľudí. Pevne verím, že nikdy nebudem musieť využiť tieto znalosti, pretože ja som skôr pacifista.

V Márii Terézii som hral reálnu historickú postavu grófa Sylva-Tarouca, bavilo ma si o ňom niečo naštudovať, aj keď obrazové záznamy neexistujú.

Čo vás na ňom najviac zaujalo?

Bol to veľmi vzdelaný, inteligentný človek, stál za mnohými reformami. Dokonca sa hovorí, že mnohé reformy, ktoré Mária Terézia uviedla do praxe, pochádzali z jeho hlavy. Máriu Teréziu vychovával, keď bola maličká, potom sa na nejaký čas vzdialil, ale vrátil sa k nej.

Páčilo sa mi to, že bol veľmi korektný, neviedol si ani denníky, neprezradil nič z ich veľmi blízkeho vzťahu, nechal si to pre seba. Myslím si, že takto by mali vystupovať ľudia, ktorí sú v pozadí vládcov, či už bývalých alebo aj súčasných, aby to, čo sa tam uvarí, ostávalo v kuchyni.

Hoci sme vás už od vašich piatich rokov mohli vidieť v množstve úloh, doslova ste zažiarili až v postave manipulatívneho manžela v Tajných životoch. Je to tým, že to bola záporná rola a predtým ste hrávali len kladné?

Je to možné, na dobré sa rýchlo zabúda a to zlé si pamätáme dlho. To platí aj v bežnom živote. Bola to jedna z mojich prvých, no nie úplne prvá, negatívnych úloh.