Harry Potter bez Harryho Pottera

Jeden z najvýraznejších popkultúrnych fenoménov prítomnosti.

V nedeľu 26. júna to bude presne dvadsaťpäť rokov, čo formálne uzrel svetlo sveta jeden z najvýraznejších popkultúrnych fenoménov prítomnosti. Prvý náklad prvého dielu bol z dnešného uhla pohľadu až absurdne malý, Harry Potter and the Philosopher‘s Stone vyšiel v pôvodnom britskom vydaní v náklade iba päťsto kusov, tristo z nich putovalo rovno do knižníc, na trh sa dostal iba ten zvyšok a knižka, ktorú v roku 2021 vydražili na 471 000 dolárov, stála pôvodne necelých dvanásť libier.

Druhý diel, Harry Potter and the Chambers of Secrets vyšiel o rok neskôr, pričom pôvodnou ambíciou autorky J. K. Rowlingovej bolo vydať všetkých sedem dielov v ročných odstupoch, čo sa nepodarilo a už na Harryho Pottera 5 bolo treba čakať tri roky.