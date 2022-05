Režisér Jaro Vojtek: V socialistickom kine bolo Pokánie nevídaným úkazom

Autorskí režiséri nestrácajú na aktuálnosti, hovorí pre rubriku Film života TV OKO/TV SVET.

Obdivuje autorských režisérov, ktorí otvárajú nové pohľady, hodnoty, morálne postoje a nemenia ich s každou sezónou. Režisér JARO VOJTEK, čerstvo ocenený Slnkom v sieti za dokument Raj na Zemi, sa chystá nakrúcať druhý hraný film.

Ktorý film je podľa vás najlepší a najviac vás ovplyvnil?

Určiť jeden film ako najlepší je veľmi ťažké, lebo umenie je veľmi subjektívna, duchovne individuálna, pocitová záležitosť.

Určite sú to filmy Andreja Tarkovského napríklad Obeť, Formanov Prelet nad kukučím hniezdom, filmy Kim Ki-duka atď. Výnimočný bol seriál od Sorrentina Mladý pápež. Všetko sú to tvorcovia s vlastnou neopakovateľnou poetikou rozprávania.

Obdivujem ich, lebo sú to autorskí režiséri so svojím osobitým pohľadom a názorom. Otvárajú nové nepoznané pohľady, hodnoty, morálne postoje na svet okolo nás. A hlavne nie sú to tzv. sezónni tvorcovia, ale tvorcovia s celoživotnými posolstvami.

Predsa len tu je jeden film, ktorý ma najviac ovplyvnil. Vtedy som ešte netušil, že sa budem venovať filmu. Volá sa Pokánie (1984) od gruzínskeho režiséra Tengiza Abuladzeho. Rozpráva o krutých praktikách starostu Varlamova, ktorého po pohrebe niekto neznámy opakovane vykopáva z hrobu a vystaví v dedine. Za svoje zločiny nemal právo byť pochovaný.